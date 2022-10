Minister Maląg: solidarność łączy nas we wszystkich obszarach

Solidarność łączy nas we wszystkich obszarach, a przede wszystkim we wspólnym działaniu dla dobra drugiego człowieka – powiedziała podczas V Forum Kobiet NSZZ "Solidarność" minister Marlena Maląg.

W czwartek podczas V Forum Kobiet NSZZ "Solidarność" głos zabrała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która podkreśliła, że jest to bardzo ważny dzień, ponieważ odbywa się w nieprzypadkowym czasie - w 30. rocznicę powstania Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność". Zaznaczyła, że "każdy jubileusz to czas na podsumowanie tego, co już za nami i planów na przyszłość".

"Solidarność to przede wszystkim wspólne działanie. Ta solidarność łączy nas we wszystkich obszarach, a przede wszystkim we wspólnym działaniu dla dobra drugiego człowieka. Nie człowiek przeciwko człowiekowi, ale razem dla dobra wspólnego" - mówiła.

Minister podziękowała uczestnikom V Forum Kobiet NSZZ "Solidarność" w imieniu polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego za to, co "Solidarność", a w tym jego kobieca część, uczyniła dla postępu i rozwoju społecznego Polski, dla zmian i transformacji, które nastąpiły później.

Jak oceniła Maląg, dzisiaj żyjemy w całkiem innymi kraju i mamy inne priorytety. "Jednak ten ostatni czas to też dla nas trudne doświadczenia - COVID-19, tocząca się wojna na Ukrainie. To tak naprawdę prawdziwy egzamin z człowieczeństwa, który zdajemy każdego dnia" - wskazała.

Zwracając się do obecnych na sali życzyła, by podołali temu zadaniu i wykonali je jak najlepiej potrafią. "A to, że kobiety potrafią, to wiemy" - dodała.

Kończąc swoje wystąpienie zaznaczyła, że rząd przede wszystkim będzie wspierać działania i wprowadzać rozwiązania, które są dobre, aby "Polska mogła być państwem nowoczesnym, silnie rozwijającym, ale opartym na tradycji, na silnym fundamencie, jakim jest rodzina".

Później, minister rodziny i polityki społecznej wraz z pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania Anną Schmidt wręczyła odznaki honorowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu") oraz Meritis pro Familia ("Zasłużony dla rodziny")

Forum Kobiet NSZZ "Solidarność" jest wydarzeniem cyklicznym umożliwiającym omawianie spraw znajdujących się w zakresie zainteresowań kobiet zrzeszonych w Związku. W ramach V Forum odbędzie się konferencja problemowa, której tematem przewodnim będzie rola polskich kobiet w zdobywaniu i utrzymywaniu wolności i niepodległości oraz ich pozycja we współczesnym życiu społecznym.

Organizatorem V Forum Kobiet jest Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze przy współpracy z Zarządem Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". Współorganizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a partnerem merytorycznym Muzeum Historii Polski.