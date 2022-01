Minister Maląg: Staramy się wprowadzać takie programy, które pozwolą wyjść z pułapki bezdzietności

Staramy się wprowadzać takie programy, które pozwolą wyjść z pułapki bezdzietności. Jednym z nich jest rodzinny kapitał opiekuńczy – powiedziała w piątek w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to jedno z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie.

"To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W sumie to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko" - powiedziała szefowa resortu.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą, by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po tysiąc złotych przez rok.

"Od 1 stycznia, od kiedy zaczął obowiązywać program, rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące 353 tys. dzieci. To więcej niż połowa dzieci, które mają być objęte świadczeniem w 2022 r." - powiedziała Maląg.

W Wielkopolsce złożono 32 tys. takich wniosków, a w Kaliszu i w powiecie - ponad 1500.

"Te dane dowodzą, że rodzinny kapitał opiekuńczy wpisuje się w oczekiwania rodzin z małymi dziećmi i cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków" - zauważyła minister.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko drogą elektroniczną - przez portal Empatia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku. Zdaniem minister rodzice dobrze radzą sobie ze składaniem wniosków.

"Wszystkich, którzy już dzisiaj mogą wnioskować o świadczenie, gorąco do tego zachęcam. Nie warto zwlekać" - zaapelowała Maląg.

Na konferencji w Kaliszu Marlena Maląg podkreśliła, że polityka demograficzna państwa w ramach polityki prorodzinnej jest dzisiaj priorytetem.

"Stąd z nowym rokiem w Polskim Ładzie są też takie programy, jak zabezpieczenie własnego wkładu mieszkaniowego w wysokości 100 tys. zł z możliwością jego umarzania po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci czy łatwiejsze procedury w otrzymaniu zgody na budowę domu do 70 mkw." - powiedziała.

Szefowa resortu poinformowała też o dofinansowaniu do opieki w żłobku w wysokości 400 zł dla tych rodziców, którzy nie korzystają z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Wnioski należy zacząć składać w kwietniu. W budżecie na ten cel zaplanowano ponad 40 mln zł, ponieważ z tego świadczenia może skorzystać 110 tys. dzieci.