Minister Maląg: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,1 proc.

W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – poinformowała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

Jak poinformowała w TVP Info minister Marlena Maląg, według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że spowolnienie gospodarcze nie przekłada się w tym momencie na rynek pracy.

Minister zaznaczyła, że mimo zakończenia prac sezonowych spadła liczba osób bezrobotnych. Według danych resortu w porównaniu z poprzednim miesiącem liczba osób poszukujących pracy spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

"Nadal są oferty pracy. Oznacza to, że to turbodoładowanie poprzez inwestycje strategiczne przynosi konkretne efekty, a więc nadal potrzebne są ręce do pracy" - powiedziała minister Maląg.

"Liczba osób do grupowego zwolnienia, które zgłaszają przedsiębiorcy, jest porównywalna z rokiem ubiegłym. Zobaczymy, jak będzie wykonanie. Na ten moment sytuacja w tym zakresie jest stabilna" - dodała.

Zdaniem minister w najbliższym miesiącach spodziewany jest wzrost bezrobocia do 5,4 proc.

Według danych MRiPS w październiku 2022 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 13,2 tys. (13,3 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,7 tys. (28,7 proc.) mniej niż w październiku 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia z końcu października 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Resort podkreślił, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 3 listopada 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła we wrześniu 2022 r. 2,6 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,6 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,2 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE. Na trzecim miejscu znalazły się Malta i Niemcy z wynikiem 3,0 proc.