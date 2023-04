Minister Maląg: świadczenie wspierające ma dawać osobom niepełnosprawnym prawo do godnego życia

Proponujemy nowe świadczenie wspierające dla środowisk osób niepełnosprawnych, które ma dawać pełne prawo do godnego życia. Priorytetem jest to, aby wsparcie było adekwatne do potrzeb - powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Dzisiaj można powiedzieć: jest dobry dzień. Wprowadzamy przez pierwsze czytanie do aktu legislacji ustawę o świadczeniu wspierającym" - powiedziała szefowa MRiPS na konferencji prasowej po piątkowej debacie sejmowej.

Debata dotyczyła rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością oraz obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Oba projekty zostały skierowane do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jak mówiła minister Maląg, dla rządu priorytetem jest to, aby wsparcie było adekwatne do potrzeb, aby osoby z niepełnosprawnością miały prawo do godnego i niezależnego życia, podobnie - ich opiekunowie.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych proponujemy nowe świadczenie, które w żaden sposób nie odbiera praw nabytych osobom, które dziś pobierają świadczenia pielęgnacyjne. Świadczenie wspierające będzie dedykowane osobie niepełnosprawnej, a więc wtedy jej opiekun będzie mógł podjąć aktywność zawodową" - dodała.

"Wprowadzamy kolejne, dobre rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością, które ma zmieniać ich sytuację i dawać pełne prawo do godnego życia" - podsumowała.

Autorki: Katarzyna Herbut, Agata Zbieg

