Minister Maląg: uruchomiliśmy infolinię dot. świadczenia wspierającego: 22 245 61 00

To jest historyczna zmiana, którą będziemy na najbliższym Sejmie procedować - powiedziała o projekcie ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami szefowa MRiPS Marlena Maląg. Poinformowała, że resort uruchomił infolinię dotyczącą nowego świadczenia pod numerem 22 245 61 00.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister rodziny i polityki społecznej, która odwiedziła w środę Środowiskowy Dom Samopomocy w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie), podkreślała, jak ważne są rozmowy z ludźmi podczas takich spotkań. Przypomniała słowa Jana Pawła II, że racją bytu każdej polityki jest służba człowiekowi. "I tę służbę człowiekowi nasz rząd ma w sercu. Przede wszystkim realizację takich zadań, które służą drugiemu człowiekowi" - deklarowała.

Szefowa MRiPS podsumowała politykę społeczną rządu, dla którego - jak zapewniła - bardzo ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie rodzin. Wskazała, że przed 2016 r. nie było takich programów jak 500 Plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, a Maluch plus istniał w niewielkim zakresie. "My potroiliśmy liczbę miejsc opieki żłobkowej, a teraz jeszcze będzie kolejne wsparcie w postaci utworzenia w całej Polsce 100 tys. miejsc" - zapewniła.

Minister wspomniała też o takich programach, jak Mama 4Plus, 13 i 14 emerytura, powstających kolejnych Domach i Klubach Senior Plus. "I dalej tę politykę będziemy skutecznie realizować" - stwierdziła.

Maląg zaznaczyła, że jednym z zadań rządu jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Podkreśliła, że mają oni prawo do godnego, samodzielnego życia. Przypomniała, że rząd dwa lata temu przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

"Na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przekazujemy rokrocznie ponad 40 mld zł. W 2015 r. było to 15 mld zł. W tych 40 mld zł nawet nie dodajemy do tego wsparcia, które jest realizowane poprzez edukację, to ponad 13 mld zł" - wyliczyła.

Szefowa MRiPS przypomniała również, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o nowym świadczeniu wspierającym. "To jest historyczna zmiana, którą podjęliśmy i będziemy na najbliższym Sejmie procedować" - wskazała, zaznaczając, że projekt był wypracowany z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością.

Maląg wyjaśniła, że w ramach tego świadczenia osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dodatkowo otrzymać nawet 200 proc. renty socjalnej. Gdy osoba z niepełnosprawnością zdecyduje się na świadczenie, to opiekun będzie miał możliwość pełnej aktywności zawodowej. "Bierzemy pod uwagę, że część rodzin zdecyduje o pozostaniu opiekuna przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Wtedy przy ustaleniu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością opiekunowie będą mogli dorabiać do poziomu sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku" - zaznaczyła.

Przekazała, że na stronie ministerstwa zamieszczane są informacje i odpowiedzi na pytania związane z nowym świadczeniem wspierającym. Poinformowała, że od dzisiaj została uruchomiona także infolinia (nr 22 245 61 00), która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, gdzie można m.in. dowiedzieć się, jak i od kiedy można uzyskać świadczenie.

Minister przypomniała również, że za rządów PiS utworzony został Fundusz Solidarnościowy, są programy takie jak asystencja czy opieka wytchnieniowa i będzie ogłaszany program związany z budowaniem centrów rodzinnych. Jak zaznaczyła, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest kompleksowe, bo to także program samochodowy czy mieszkalnictwo wspomagane.

Z kolei szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski podkreślił, że przywracanie poczucia godności i bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom jest priorytetem rządu. "To jest element budowania Polski, która jest silna i która jest blisko ludzi. Państwo, które jest silne, to jest takie państwo, które potrafi pomagać słabszym" - powiedział.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Biskupcu działa od ubiegłego roku i wspiera głównie osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem. Dysponuje miejscami dla 23 uczestników, docelowo ma być ich 35. Powstał dzięki rozbudowie budynku Centrum Rehabilitacji-Edukacji-Wychowania.

Placówkę prowadzi biskupieckie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Działające od 30 lat stowarzyszenie zapewnia kompleksową rehabilitację społeczną i zawodową. Prowadzi m.in. warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej. Rozwija asystencję osobistą w duchu kręgów wsparcia i stały program opieki wytchnieniowej. Planuje też uruchomienie innowacyjnego "symulatora mieszkaniowego", który ma umożliwiać przygotowanie osoby z niepełnosprawnością ruchową do większej samodzielności.