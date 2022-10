Minister Maląg w Dzień Praw Rodziny: polskie rodziny mają prawo do godnego życia

Dzień Praw Rodziny to szczególne i ważne święto. Doceniamy i dbamy o siłę polskich rodzin zarówno w tych lepszych, jak i w trudniejszych momentach – powiedziała w sobotę PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w rozmowie z PAP podkreśliła, że "rodzina od zawsze była i będzie fundamentem silnego państwa, a my jako rządzący ten fundament konsekwentnie wzmacniamy".

"Dzień Praw Rodziny to szczególne i ważne święto obchodzone w celu upamiętnienia Karty praw rodziny, która została ogłoszona w 1983 r. przez Stolicę Apostolską w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Dokument ten stał się inspiracją dla wielu programów i działań chroniących prawa i umacniających instytucję rodziny" - powiedziała.

Podkreśliła, że prowadzone działania oparte są na dwóch filarach.

"Pierwszym jest wsparcie finansowe kierowane do rodzin z dziećmi, na przykład poprzez takie programy, jak +Rodzina 500 plus+ i +Rodzinny kapitał opiekuńczy+. Drugim filarem jest rozwijanie usług kierowanych do rodzin, na przykład dzięki tworzeniu nowych placówek opieki nad maluchami, stąd program +Maluch plus+ oraz dofinansowanie do opieki żłobkowej" - wyjaśniła.

Dodała, że m.in. "dzięki takim przełomowym programom przeciętne roczne wsparcie na dziecko w rodzinie wzrosło z niewiele ponad 4,3 tys. zł w 2014 r. do 12,5 tys. zł w 2022 r.", co jest wzrostem niemal o 188 procent.

"Doceniamy i dbamy o siłę polskich rodzin. Doskonale wiemy, że pandemia i sytuacja związana z putinflacją dotyka budżety polskich rodzin, dlatego nie czekając na nic, obniżyliśmy VAT na żywność, wprowadzamy rozwiązania osłonowe, dodatki na opał i gwarantowane stawki za elektryczność. Polskie rodziny mają prawo do godnego życia. Należy im się wsparcie i szacunek. Będziemy bronić tych wartości" - podsumowała minister Maląg.