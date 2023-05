Minister Maląg w Kobylej Górze: Najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków w obliczu wojny za wschodnią granicą

Najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków w obliczu wojny za wschodnią granicą – powiedziała w niedzielę w Kobylej Górze minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas pikniku służb ratowniczych Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX.

W niedzielę w wielkopolskiej Kobylej Górze odbywa się największy piknik służb ratowniczych w kraju pod nazwą Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX. Podczas tego wydarzenia można zobaczyć w akcji wszystkie służby biorące udział w działaniach ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Obecna na pikniku minister Marlena Maląg podczas jego uroczystego otwarcia powiedziała, że najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo Polaków w obliczu wojny w Ukrainie.

"Musimy w sposób odpowiedzialny dbać o bezpieczeństwo Polaków, szczególne w obliczu wojny za wschodnią granicą. Poczucie bezpieczeństwa w piramidzie potrzeb zawsze jest na szczycie, ale nie zawsze zdajemy sobie w pełni sprawę, jak o to bezpieczeństwo trzeba walczyć, troszczyć się i umieć skoordynować wspólne działania" - powiedziała.

Minister rodziny skierowała podziękowania do szefów służb - wicepremiera Mariusza Błaszczaka i ministra Mariusza Kamińskiego - którzy nadzorują służby działające w kraju.

"Widzimy, jak to jest ważne, abyśmy w sposób odpowiedzialny oraz umiejętny mogli te działania podejmować. Kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, my staramy się zabezpieczyć Polaków i robimy to pod wieloma względami" - oświadczyła szefowa resortu MRiPS.

Zdaniem Maląg nikt nie jest pozostawiony w Polsce sam sobie, ponieważ priorytetem rządu jest bezpieczeństwo i wzmocnienie nakładów. "Naszym celem jest, aby bezpieczeństwo państwa było odpowiednio dofinansowane, abyśmy przede wszystkim zabezpieczyli dobro Polaków" - podkreśliła.

Głównym celem pikniku jest zaprezentowanie sił zbrojnych RP i poszczególnych służb jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Uczestnicy prezentują prace służb działających na co dzień pod presją czasu i w poczuciu odpowiedzialności za ludzkie życie. Trwają pokazy grup antyterrorystycznych, policji, pokazy ratownicze, pożarnicze i medyczne.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotowały miasteczko zabaw dla dzieci oraz wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Rodzice z dziećmi mają okazję do rozmów z żołnierzami, policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi. Kolejki chętnych ustawiły się, by zwiedzić od środka m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, strażackie wozy bojowe, helikoptery LPR i wojskowe. Można postrzelać z broni palnej i obejrzeć wirtualne sposoby szkolenia żołnierzy na symulatorach pola walki.

Piknik odbywa się w ramach ogólnopolskich ćwiczeń taktyczno - specjalnego RENEGADE/SAREX-23, które ruszyły 17 maja i potrwają do 26 maja 2023 r. na terenie całej Polski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego. W tym czasie zostanie przeprowadzonych siedem epizodów.

Pierwszy dotyczył uprowadzenia cywilnego samolotu, epizody od drugiego do piątego - w tym kaliski - związane są z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem. Epizod szósty dotyczy prowadzenia misji poszukiwawczo-ratowniczej w Zatoce Gdańskiej i wiązać się będzie z wykorzystaniem sił powietrznych, nawodnych i lądowych. Siódmy związany będzie z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Współorganizatorami pikniku są Akademia Kaliska, Gmina Kobyla Góra, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Komenda Główna Policji, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Wodna Służba Ratownicza oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Nocny Tropiel RENEGADE/SAREX.