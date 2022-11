Minister Maląg: w urzędach pracy z miesiąca na miesiąc ubywa bezrobotnych

W urzędach pracy z miesiąca na miesiąc ubywa bezrobotnych. W październiku było ich o 4,2 tys. mniej niż przed miesiącem. Bez pracy pozostawało 797,5 tys. osób – to najmniej od ponad trzech dekad – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała na niezmienionym poziomie, a w zestawieniu z końcem października 2021 r. była niższa o 0,8 pkt. proc.

Zdaniem minister rodziny Marleny Maląg dane o rynku pracy w Polsce napawają optymizmem.

"W urzędach pracy z miesiąca na miesiąc ubywa bezrobotnych. W październiku było ich o 4,2 tys. mniej niż przed miesiącem. Bez pracy pozostawało 797,5 tys. osób - to najmniej od ponad trzech dekad. To kolejny dowód, że nasza polityka zdała egzamin zarówno w czasach pandemii, gdy nie szczędziliśmy środków, by wesprzeć przedsiębiorstwa w obronie miejsc pracy, jak i teraz, gdy rynki wielu krajów mierzą się ze skutkami działań Federacji Rosyjskiej" - wskazała szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że "siłę polskiego rynku pracy widzimy też na tle unijnych krajów". "W tym tygodniu Eurostat po raz kolejny wskazał na Polskę jako na jednego z europejskich liderów pod względem niskiego bezrobocia. Od trzech miesięcy stopa bezrobocia liczona przez Eurostat dla naszego kraju (lipiec-wrzesień) utrzymuje się na poziomie 2,6 proc. To daje nam drugie miejsce wśród 27. krajów UE, tuż po Czechach. Średnia dla Wspólnoty to 6 proc." - podała minister Maląg.

Ze wstępnych danych MRiPS wynika, że w październiku 2022 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 13,2 tys. (13,3 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,7 tys. (28,7 proc.) mniej niż w październiku 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia z końcu października 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Najlepiej sytuacja wygląda w woj. wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc. Najwyższy wskaźnik zanotowano w woj. podkarpackim (8,7 proc.).