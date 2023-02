Minister Maląg: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 114,8 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł – poinformowała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł.

Szefowa MRiPS przekazała, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł.

"Oznacza to, że w tym roku seniorzy otrzymają rekordowe podwyżki. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł" - wskazała minister Maląg.

Jak dodała, łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.