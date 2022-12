Minister Maląg: wsparcie dla polskich rodzin jest spektakularne

Wsparcie dla polskich rodzin jest spektakularne; Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa - powiedziała w piątek na konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Rok 2022 był rokiem wyzwań. W czasach COVID-19 i wojny na Ukrainie polskie rodziny mogły liczyć na spektakularne wsparcie ze strony państwa. Polacy nie zostali zostawieni samym sobie" - powiedziała minister Maląg.

"Wyzwanie, przed którym m.in. stoimy to wyjście z pułapki niskiej dzietności" - przekazała.

Jak przypomniała, od 1 stycznia 2022 ruszyło nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, dla tych rodziców, których dziecko ukończyło 12 miesiąc życia do 35 miesiąca życia.

"To wsparcie, które w ramach tego programu trafiło do polskich rodzin na ponad 610 tys. dzieci wypłaconych ponad 3 mld zł. To świadczenie uzupełnia świadczenie, które jest naszym sztandarowym świadczeniem, czyli program Rodzina 500 Plus. Ten program został wprowadzony w 2016 roku. Wspomaga on przede wszystkim rodziny, to jest potężna inwestycja w rodziny" - podkreślała.

"Wielokrotnie w przestrzeni publicznej, także na arenie Unii Europejskiej, pojawiają się informacje, które pokazują, że to właśnie Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa" - mówiła.

Podała, że z programu Rodzina 500 Plus do rodzin trafiło ponad 213 mld zł. "Co miesiąc 7 mln dzieci otrzymuje to świadczenie" - powiedziała.

"Ale to nie są jedyne programy, które wprowadziliśmy. Dzisiejszy sześciolatek, który dzisiaj już od samego urodzenia otrzymuje świadczenie 500 plus, a kiedy idzie do szkoły wdraża się kolejny program - program Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego. Tą wyprawką w tym roku objęliśmy ponad 4 mln dzieci. Blisko 1,5 mld zł z tego programu trafiło do polskich rodzin" - poinformowała.

Jak mówiła, programy te przede wszystkim zmieniają bieżącą sytuację, ale bardzo ważne jest to, abyśmy wsparli też rodziny wielodzietne, a więc rozwój Karty Dużej Rodziny. Ponad 1,4 mln rodzin ma tę Kartę już wyrobioną, na terenie całego kraju jest ponad 30 tys. punktów, które umożliwiają skorzystanie z Karty.

"Cieszymy się, że ta Karta się rozwija, ponieważ jest to wsparcie dla dużych rodzin, a zależy nam, aby zmieniać tą politykę demograficzną" - podkreśliła.

Dodała, bardzo ważne również jest wsparcie w opiece nad dziećmi do 3 roku życia. "W 2015 roku miejsc opieki żłobkowej było ok. 84 tys. w Polsce. Dzisiaj jest ich ponad 230 tys." - podała.

"Ogłosiliśmy +turbodoładowanie+ w programie Maluch Plus. W nowej edycji budżet wynosi 5,5 mld zł. Powstanie 100 tys. kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" - mówiła.

Jak poinformowała, w połowie stycznia rząd przekaże samorządom informacje ile miejsc opieki mogą utworzyć i jaką kwotę otrzymają. "Chcemy by żłobek był w każdej gminie" - dodała.

Przypomniała też, że w 2022 roku dla tych rodziców, którzy nie korzystają z RKO, zostało uruchomione wsparcie w postaci dofinansowania do opieki żłobkowej w wysokości 400 zł na jedno dziecko.

"Ważnym aspektem polityki prorodzinnej jest również rynek pracy, bo on bezpośrednio przekłada się na naszą sytuację. Dzięki silnej interwencji państwa, mamy historycznie najniższe bezrobocie. Jesteśmy drugim państwem w UE z najniższym bezrobociem" - przypomniała.

"Wiele wyzwań przed nami, wiele trudności. Ale wsparcie, na które mogą liczyć polskie rodziny, jest spektakularne. Chcemy budować silną Polskę, chcemy, aby Polska równomiernie się rozwijała" - mówiła.

"Budowa musi być oparta na silnym fundamencie, a tym fundamentem jest rodzina" - podsumowała.