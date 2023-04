Minister Maląg: wyrazy wsparcia dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Sędzińcu

Wyrazy wsparcia dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Sędzińcu w powiecie pilskim. Jestem w kontakcie z odpowiednimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia oraz z wojewodą wielkopolskim - poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę wieczorem w miejscowości Sędziniec (pow. pilski. woj. wielkopolskie) w wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym zostały ranne cztery dorosłe osoby. W chwili eksplozji w bloku, który uległ częściowemu zawaleniu, przebywało 10 osób, w tym dzieci.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na Twitterze, że jest w kontakcie ze służbami ratunkowymi i władzami samorządowymi. "W oparciu o dane LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego-PAP), mamy 4 poszkodowanych, w tym jedną osobę - ciężko, a 2 średnio ciężko. Wszyscy trafili do szpitali" - napisał Niedzielski.

Wyrazy wsparcia przekazała minister rodziny Marlena Maląg. "Jestem w kontakcie z odpowiednimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia oraz z Wojewodą Wielkopolskim, by pomoc jak najszybciej trafiła do potrzebujących. Jesteśmy z Państwem!" - napisała na Twitterze szefowa MRiPS.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sławomir Brandt powiedział PAP, że przed godz. 20 w budynku wielorodzinnym w miejscowości Sędziniec doszło do wybuchu. W dwukondygnacyjnym bloku mieszkały trzy rodziny. "W momencie wybuchu w tym budynku przebywało 10 osób, w tym pięcioro dzieci. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala - są to osoby dorosłe" - powiedział.

Wskazał, że po wybuchu powstał niewielki pożar, ale został on ugaszony. "Sytuacja jest teraz opanowana" - powiedział.