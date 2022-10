Minister Maląg: Wyzwaniem dla Polski jest stworzenie stabilnej polityki prorodzinnej (aktualizacja)

Wyzwaniem dla Polski jest stworzenie stabilnej, konsekwentnej polityki prorodzinnej – powiedziała w środę szefowa MRiPS Marlena Maląg podczas otwarcia III Kongresu Demograficznego w Warszawie. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie państwa – dodała.

W środę rozpoczęła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie dwudniowa konferencja "Uwarunkowania dzietności" w ramach III Kongresu Demograficznego. W konferencji biorą udział polscy i zagraniczni eksperci w zakresie demografii. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta RP. Podczas konferencji omawiane są m.in. kwestie związane z miejscem rodziny w społeczeństwie, potrzebami finansowymi i mieszkaniowymi polskich rodzin czy znoszenie barier dla rodzin chcących mieć dzieci.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas otwarcia konferencji podkreśliła, że wyzwaniem dla Polski jest stworzenie stabilnej i konsekwentnej polityki prorodzinnej.

"Drogę tę rozpoczęliśmy w 2015 r. poprzez te sztandarowe programy, które zostały wprowadzone: od programu +Rodzina 500 plus+ poprzez +Dobry start+, świadczenie matczyne, a także rozwój programu maluch plus i w tym roku wprowadzone dwa nowe programy: rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej" - wyliczała.

"Przede wszystkim tworzymy politykę, która musi być konsekwentna, dynamiczna. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie państwa" - zaznaczyła.

Przypomniała o dokumencie "Strategia demograficzna 2040", który Rada ds. Rodziny i Edukacji przedstawiła we wrześniu br. W jej ocenie zakłada on właściwe kierunki.

"Pokazuje, w jaki sposób powinniśmy podnosić rolę rodziny, w jaki sposób powinniśmy rodzinę wspierać, jakie powinny podjęte być działania, aby przede wszystkim niwelować negatywne skutki" - powiedziała.

Oceniła, że gdyby sprawdziły się prognozy ONZ, co może się "w historii Polski wydarzyć, jeżeli chodzi o liczbę ludności (...), to jest to sytuacja dramatyczna."

"Dlatego wyzwanie przed rządem, politykami PiS i Zjednoczonej Prawicy jest bardzo duże. Przebicie się z tematem demografii i roli tej demografii dla przyszłości rozwoju Polski - to jest wyzwanie" - dodała.

Minister Maląg odczytała również do uczestników wydarzenia list premiera Mateusza Morawieckiego. Zwrócił on w nim uwagę na to, że prognozy mówiące przyszłości, dzietności w Polsce "nie są optymistyczne". "Państwa obecnych tutaj na sali nie muszę przekonywać, jak dalekosiężne skutki ma ta sytuacja. Gospodarczo, społecznie, budżetowo, dotyczy samorządów, rynku pracy, usług publicznych" - zauważył szef rządu.

Jego zdaniem rząd zrobił już wiele, ale "potrzebna jest solidna współpraca wszystkich pokoleń i specjalistów różnych dziedzin, aby zaprojektować długofalowy skuteczny program zwiększania dzietności Polaków, program, któremu zaufają przyszli rodzice".

"Strategia Demograficzna 2040 to propozycja, jej głównym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie do poziomu, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń poprzez realizację trzech głównych celów. Uważamy, że wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla potencjalnych rodziców i podniesienia jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym, to te czynniki, które należy rozwijać" - napisał premier.

Podkreślił, że w ramach tych celów określono "12 bardziej szczegółowych działań, które będą tworzyły warunki do podejmowania decyzji o powiększaniu rodzin".

Z kolei list marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała posłanka Teresa Wargocka (PiS). Witek przyznała, że badania wykazały, że Polacy nadal cenią sobie tradycyjne wartości i więzi rodzinne.

"Młodzi ludzie mają świadomość, że rodzina stanowi fundament, na którym budowana jest przyszłość nie tylko jednostki, lecz całego narodu" - podkreśliła. Oceniła, że jest to krzepiąca postawa i rodzi nadzieję na poprawę sytuacji demograficznej Polski.

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. Józefina Hrynkiewicz przekazała, że odbywająca się wydarzenie ma "spinać" dorobek konferencje na temat demografii, które odbyły się wcześniej w gminach i powiatach.

"Sądzę, że wspólne działania samorządów na różnych szczeblach i rządu pozwolą nam przełamać pewne problemy, które pojawiły się wcale nie tak niedawno" - zaznaczyła.

W otwarciu konferencji wzięli udział również wiceszef MF Artur Soboń, wiceszefowa MRiPS Barbara Socha i prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

Organizatorami wydarzenia są: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha wraz z przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefiną Hrynkiewicz, prezesem Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominikiem Rozkrutem oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Waldemarem Tarczyńskim.