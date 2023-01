Minister Maląg: z podniesioną głową będziemy szli do wyborów

Z podniesioną głową będziemy szli do wyborów i realizowali nasze założenia w zakresie polityki społecznej i rozwoju gospodarczego; wiarygodność jest podstawą naszej działalności - powiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceprezesem PiS Joachimem Brudzińskim podsumowała dotychczasowe działania rządu w zakresie polityki społecznej.

"Kiedy w roku 2015 szliśmy do wyborów, mówiliśmy, że będziemy budować dobry czas dla Polski, dobry czas dla polskich rodzin. (...) Wiarygodność jest podstawą naszej działalności. Po 7 latach sprawowania rządów i przede wszystkim kłamstw wypowiadanych przez Platformę Obywatelską, przez Donalda Tuska, wyraźnie możemy pokazać, co zostało zrobione i jakie są kierunki działań" - powiedziała Maląg.

Przypomniała o wprowadzonych programach rodzinnych, takich jak "Rodzina 500 plus" i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wspomniała też o rozwoju opieki żłobkowej w ramach programu "Maluch plus".

Minister zaznaczyła, że żyjemy w trudnych czasach - najpierw kraj zmagał się z pandemią Covid-19, teraz - ze skutkami wojny w Ukrainie. "Cały czas wprowadzamy rozwiązania, by Polacy ten trudny czas spokojnie mogli przejść" - dodała.

Przypomniała o przywróceniu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn i podała, że obecnie ponad 60 proc. uprawnionych osób podejmuje decyzje o przejściu na emeryturę. "Kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy, kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny, w 90 proc. przechodzili od razu na emeryturę. Byli zmęczeni, pracowali w większości za bardzo niskie stawki" - mówiła szefowa MRiPS. "I to dzisiaj chce zaproponować Platforma Obywatelska dla Polakom. My na to się nie zgadzamy" - dodała.

Maląg stwierdziła, że rynek pracy jest w najlepszej kondycji od 30 lat. "Jesteśmy drugim państwem w UE z najniższym bezrobociem" - wskazała.

Szefowa MRiPS wspomniała także o wsparciu dla seniorów - finansowym i tym w zakresie aktywności osób starszych. Zwróciła uwagę na waloryzacje świadczeń oraz na wypłatę trzynastych i czternastych emerytur. "To ponad 72 mld zł" - podała, wskazując że za rządów PO-PSL na dodatkowe wsparcie dla seniorów przeznaczano 3,6 mld zł. Dodała ponadto, że w tym roku minimalna emerytura wzrośnie o 119 proc. w porównaniu z 2015r.

"Z podniesioną głową będziemy szli do wyborów i realizowali nasze założenia w zakresie polityki społecznej i rozwoju gospodarczego, ponieważ budujemy silną, niepodległą ojczyznę" - powiedziała Maląg.

Dziennikarze pytali m.in. o projekt w sprawie czternastej emerytury. Premier odpowiedział, że "zgodnie z obietnicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" rząd zajmie się projektem jak najszybciej, tak, żeby do końca pierwszego kwartału zamknąć proces legislacyjny". Morawiecki dodał, że świadczenie będzie wypłacane prawdopodobnie w takim samym czasie, jak w ubiegłym roku.