Minister Maląg: zmiany demograficzne wciąż są wyzwaniem, polityka prorodzinna musi mieć to na uwadze.

Zmiany demograficzne wciąż są wyzwaniem, polityka prorodzinna musi mieć to na uwadze - powiedziała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Nasz kraj musi być stać, żeby realizować programy społeczne, bo w ten sposób napędzamy również polską gospodarkę - dodała.

W Warszawie trwa dwudniowa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" z udziałem liderów formacji z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Weekendowe wydarzenie jest podzielone na kilkanaście paneli. W dyskusjach biorą udział ministrowie, a także zaproszeni eksperci zajmujący się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego.

Minister rodziny i polityki społecznej uczestniczyła w debacie poświęconej rodzinie, w której udział wzięli także: była premier Beata Szydło, prof. Zbigniew Krysiak z Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. Michał Michalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Szefowa MRiPS w rozmowie z PAP podkreśliła, że debaty z ekspertami mają na celu wypracowanie dobrego programu na kolejne lata.

Minister wskazała, że w panelu na temat rodziny próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy Polskę stać na to, by realizować programy społeczne, takie jak 500 plus czy rodzinny kapitał opiekuńczy.

"Odpowiedź wśród panelistów była jedna: to jest inwestycja w przyszłość, w rozwój gospodarczy Polski i nasz kraj musi być stać, żeby realizować programy społeczne, bo w ten sposób napędzamy również polską gospodarkę" - akcentowała minister.

Dodała, że wprowadzone programy społeczne "przywróciły godność zarówno rodzinom z dziećmi jak i seniorom". Wskazała, że na tle Unii Europejskiej Polska ma dobre wskaźniki w zakresie kierowanego wsparcia na politykę prorodzinną.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że w ciągu ostatnich lat udało się doprowadzić także do dobrej sytuacji na rynku pracy.

Minister zadeklarowała, że dotychczasowe programy społeczne będą dalej kontynuowane. "Teraz warto się zastanowić, w jaki sposób jeszcze rozwijać politykę prorodzinną, aby młodzi ludzie wiedzieli, na co mogą liczyć ze strony państwa i żeby mieli marzenia o założeniu rodziny" - powiedziała Maląg.

Poinformowała, że podczas panelu rozmawiano m.in. o możliwych zmianach w polityce podatkowej, nowych rozwiązaniach dla kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka, a także - czy warto waloryzować świadczenie 500 plus.

"To była dobra dyskusja panelowa. Teraz eksperci będą pracować nad wykuciem konkretnych programów" - dodała minister rodziny.

"Chcemy wprowadzić procesy, które usprawniają funkcjonowanie państwa, na przykład wypłaty świadczeń dla przedsiębiorców, podobnie jak to miało miejsce w czasie covidu. Ważna jest też automatyzacja usług" - powiedziała Maląg.

Wyzwaniem - jak dodała - jest również zastanowienie się, w jaki sposób, przy tak niskim bezrobociu, zachęcić seniorów do ewentualnego pozostania na rynku pracy.

Minister przypomniała, że obowiązuje już tzw. system zachęt do pozostawania na rynku pracy, np. zerowy PIT dla seniorów. "Musimy tutaj spojrzeć na ważny aspekt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dla nas cały czas wyzwaniem są zmiany demograficzne. Wszystkie działania realizowane w polityce prorodzinnej muszą mieć na uwadze wyjście z pułapki niskiej dzietności" - powiedziała Maląg.

Dopytywana, czy planowane są modyfikacje w obecnie działających programach, czy ogłaszane będą całkiem nowe propozycje, minister zastrzegła, że to nie jest moment, by o tym mówić.

"O kierunkach dalszych działań, które przekują się na konkretne programy będziemy mówić już na kongresie programowym" - powiedziała minister rodziny.