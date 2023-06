Minister Maląg: zmiany w programie "Rodzina 500 plus" nie wpłyną na utrzymanie ciągłości świadczeń

Ciągłość wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" zostanie zachowana; wprowadzamy instrumenty pozwalające ZUS-owi należyte przygotowanie się do obsługi świadczeń o podwyższonej stawce - przekazała PAP w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Portal wp.pl przypomniał w środę, że - zgodnie z projektem - wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"To oznacza jedno. Może być tak, że w styczniu część rodziców nie dostanie ani 500 zł, ani 800 zł. Za to w lutym 2024 r. otrzymają podwójny przelew w ramach wyrównania" - napisał portal wp.pl.

Szefowa MRiPS w wypowiedzi przesłanej PAP zapewniła, że ciągłość wypłaty świadczeń zostanie zachowana.

"Od stycznia 2024 roku - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - planujemy wypłatę świadczeń wychowawczych w podwyższonej stawce 800 zł na każde dziecko. Planowane zmiany nie wpłyną na utrzymanie ciągłości dotychczasowych wypłat świadczeń z programu +Rodzina 500 plus+" - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego począwszy od świadczenia należnego za styczeń 2024 r. i od stycznia 2024 r. wypłacać będzie świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej rachunek bankowy rodzica lub prawnego opiekuna.

"Ciągłość wypłaty świadczeń wychowawczych z programu +Rodzina 500 plus+ zostanie zachowana. Projektem nowelizacji ustawy wprowadzamy instrumenty pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych należyte przygotowanie się do obsługi świadczeń o podwyższonej stawce. To pozwoli na płynne przejście z dotychczas przyjętego systemu świadczeniowego na nowy bez ryzyka zakłóceń w wypłatach" - wskazała minister rodziny.

Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul".

Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział we wtorek w Polsat News, że Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do rządowej nowelizacji budżetu na 2023 rok, zakładającą waloryzację 500 plus do 800 złotych już od 1 lipca.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.