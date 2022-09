Minister Marlena Maląg otrzymała Nagrodę Wolności Słowa przyznaną przez redakcję "Gazety Polskiej Codziennie"

Obieram Nagrodę Wolności Słowa przyznaną przez redakcję "Gazety Polskiej Codziennie" w imieniu wszystkich Polaków, którzy zdali egzamin z człowieczeństwa oraz w imieniu rządu, który z pełną determinacją niesie pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy - powiedziała w sobotę szefowa MRiPS Marlena Maląg.

W sobotę wieczorem odbyła się gala z okazji 11-lecia "Gazety Polskiej Codziennie". Podczas uroczystości Nagrodę Wolności Słowa otrzymała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tegorocznymi laureatami zostali też: prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr hab. Aleksandra Wesołowska oraz ksiądz kanonik Remigiusz Wysocki.

Minister Maląg podkreśliła odbierając nagrodę, że obiera ją w imieniu wszystkich Polaków, bo - jak mówiła - "Polacy otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy, aby zdać egzamin z człowieczeństwa".

I - jak dodała - "tę nagrodę odbieram w imieniu polskiego rządu, który z pełną determinacją od samego początku cały czas tę pomoc niesie naszym kochanym przyjaciołom z Ukrainy".

Minister zwróciła uwagę, że pomoc niesiona Ukraińcom udała się dzięki silnemu zespołowi, "który pracował nad tym, aby sprawnie działać". Maląg dziękowała za to wszystkim wiceministrom w swoim resorcie.

Szefowa MRiPS podkreśliła też, że działanie rządu to, by budować silną, niepodległą, niezależną Polskę". "Aby wychowywać młode pokolenie w duchu wartości poszanowania do ojczyzny i aby pokazywać młodemu pokoleniu, że nic nie jest dane raz na zawsze. Że wolność trzeba szanować, że trzeba o nią dbać, trzeba ją pielęgnować, a przede wszystkim trzeba wykonywać testament, który bohaterowie, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę nam zostawili".

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w imieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odczytał list, w którym ten gratulował 11-lecia działalności twórcom i pracownikom "Gazety Polskiej Codziennie". "Proszę również przyjąć moje gorące podziękowania, za te wieloletnie wysiłki i starania, dzięki którym poszerzyła się sfera polskiej wolności" - napisał Kaczyński.

Obecny na gali charge d'affaires ambasady Ukrainy w RP Ołeh Kuts podziękował za ofiarowaną od pierwszych dni rosyjskiej agresji pomoc polskich obywateli i rządu dla Ukraińców. "To Polska pokazuje jak należy się wspierać, co to jest wiarygodny partner i kto jest prawdziwym przyjacielem" - zaznaczył. "Jestem przekonany, że razem zwyciężymy, bo razem jesteśmy silniejsi" - powiedział.