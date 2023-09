Minister Marlena Maląg: wybory zdecydują, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska

Wybory 15 października to najważniejsze wybory po 1989 r., bo one zdecydują, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska - powiedziała w sobotę w Bydgoszczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "My musimy wygrać te wybory" - podkreśliła.

Minister wzięła udział w konwencji wyborczej kandydata do Sejmu - ministra-członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera i kandydata do Senatu, wicewojewody kujawsko-pomorskiego Radosława Kempinskiego.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są wybory 15 października. To są najważniejsze wybory po 1989 r., bo to one zdecydują, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska. I czy to, co zrobiliśmy przez ostatnie osiem lat rzeczywiście będziemy kontynuować i Polska będzie mogła się pięknie rozwijać. My musimy wygrać te wybory" - mówiła szefowa MRiPS.

M. Maląg zwróciła uwagę, że bezpieczna przyszłość Polaków, bezpieczna przyszłość polskich rodzin - to nie są tylko hasła, a jest treścią wypełniony program i działania, które były podejmowane przez ostatnie osiem lat. Dodała, że te osiem lat to dobry czas dla polityki społecznej.

Podkreśliła, że wszystko rozpoczęło się od programu godnościowego, od programu 500 plus.

"Pamiętamy, jak opozycja krzyczała, że Polacy nie będą wiedzieć, jak wydatkować pieniądze, a my pokazaliśmy, że inwestycja w budowanie nowego państwa, silnego, suwerennego, opartego na stabilnym fundamencie, jakim jest rodzina, to jest nasz obowiązek, nasza odpowiedzialność. Te działania rozpoczęliśmy i wdrażamy. Mamy 500 plus, a za chwilę będzie 800 plus" - mówiła minister.

Zaznaczyła, że wcześniej opozycji nawet nie wydawało się możliwe, żeby takie bezpośrednie wsparcie finansowe dla Polaków przygotować.

Szefowa MRiPS podała, że z programu 500 plus do woj. kujawsko-pomorskiego trafiło ponad 13 mld zł, a do samej Bydgoszczy z programów prorodzinnych - blisko 2 mld zł.

"To jest obowiązek odpowiedzialnego państwa, żeby rodzice mogli godnie żyć, żeby rodzice wiedzieli, na co mogą liczyć ze strony państwa. Polityka prorodzinna nie może być to polityką chwili, ale muszą to być systematyczne, konsekwentnie realizowane działania, i tak to robimy" - przekonywała minister.

Zaznaczyła, że rząd PiS stwarza warunki dla rozwoju rodziny. Wskazała na zmiany w przepisach prawa dotyczące łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, jak wydłużanie urlopu rodzicielskiego i elastyczne formy związane z czasem pracy i praca zdalna.

"Stwarzanie warunków dla łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, godna praca i godna płaca to też jest odpowiedzialne państwo. I takie działania są podejmowane. Troszczymy się również, żeby wrastało minimalne wynagrodzenie" - dodała minister Marlena Maląg.

