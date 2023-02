Minister Moskwa: w imieniu Karpat będziemy upominać się o rekompensaty za straty środowiskowe spowodowane przez wojnę

Zależy nam, żeby dobrze straty oszacować, ale też w przyszłości w imieniu Karpat upomnieć się w Federacji Rosyjskiej o rekompensatę strat środowiskowych spowodowanych przez wojnę w Ukrainie, które dotyczą nas wszystkich – powiedziała w sobotę w Krasiczynie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Drugiego dnia 35. konferencji Europa Karpat na Zamku w Krasiczynie spotkały się Kobiety Karpat. Mówiły o swoich doświadczeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed kobietami w krajach, z których pochodzą.

Dyskusję rozpoczęła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przedstawiła wstępne straty środowiskowe spowodowane przez wojnę w Ukrainie. Policzono, że wynoszą ok. 47 mld dolarów. Rosyjska inwazja spowodowała uwolnienie ponad 33 mln ton gazów cieplarnianych, zniszczeniu uległo też 20 proc. obszarów chronionych. Anna Moskwa zadeklarowała, że Karpaty wystawią Rosji rachunek za straty w przyrodzie.

"Karpaty to jest coś, co nas łączy gospodarczo, społecznie, kulturowo, ale łączy też środowiskowo. Dlatego zależy nam, żeby dobrze te straty oszacować, ale też w przyszłości w imieniu Karpat upomnieć się w Federacji Rosyjskiej o rekompensatę strat środowiskowych, które dotyczą nas wszystkich. Zobowiązujemy się jako Polska, że będziemy (upominać się) o rekompensaty w imieniu Karpat" - powiedziała minister Moskwa.

Ołena Kopanchuk, deputowana, wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Najwyższej Ukrainy mówiła natomiast o ukraińskich kobietach, które "każdego dnia muszą być silne, żeby przeżyć, walczyć z szalonym złem, chronić się przed rakietami, gwałtami i przemocą, i tak jest od 366 dni" - powiedziała Kopanchuk.

Z kolei Oksana Yurynets, przewodnicząca NGO Europejskiej Agencji stwierdziła, że Ukraina potrzebuje teraz przede wszystkim broni. Ale też musi zostać członkiem NATO, bo "tylko wtedy będzie mogła obronić się i korzystać z wolności" - powiedziała Oksana Yurynets.

O sytuacji kobiet na Białorusi opowiadała Inna Kuley, działaczka społeczna, założycielka Komitetu Obrony Represjonowanych. Mówiła, że reprezentacja kobiet w białoruskim parlamencie wynosi 34 procent, a na stanowiskach administracyjnych 50 procent. "Ale to tylko dekoracja. Wykonują rozkazy Łukaszenki i to, co im władza każe" - stwierdziła Inna Kuley.

Mówiła o tym, że kobiety nie mogą zakładać organizacji pozarządowych, sugeruje się im, że nie powinny angażować się w politykę, bo ich miejsce jest w kuchni. Ale "kobiety walczą o swoje prawa" i przypomniała m.in. o Swietłanie Cichanouskiej, głównej rywalce prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Sobota była drugim i przedostatnim dniem 35. Międzynarodowej konferencji Europa Karpat. Tematem tegorocznej edycji konferencji jest europejska jedność i współpraca w kontekście zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. W niedzielę, podczas ostatniego panelu konferencji, jego uczestnicy będą rozmawiać o bezpieczeństwie żywnościowym i autonomiczności Unii Europejskiej wobec wojny na Ukrainie.