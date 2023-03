Minister Niedzielski: Dziennie notujemy nieco poniżej 30 tys. zachorowań na grypę

W tej chwili notujemy dziennie nieco poniżej 30 tys. zachorowań na grypę - poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż była na przełomie roku

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek w TVP Info pytany był m.in. o aktualną sytuację epidemiczną w Polsce w kontekście liczby zachorowań na grypę.

"Rzeczywiście ten sezon jest absolutnie rekordowy, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o liczbę zachorowani na grypę. W tej chwili u nas w Polsce już jest sytuacja zdecydowanie lepsza niż chociażby była na przełomie roku. W tej chwili notujemy nieco poniżej 30 tys. przypadków dziennie" - poinformował minister.

"To są takie liczby, które przypominają nam chociażby to, co się działo podczas fal pandemicznych w covidzie. Z drugiej strony widzimy, że na tę malejącą tendencję w grypie niestety nakłada się w tej chwili rosnąca tendencja, jeśli chodzi o zachorowania covidowe. W tej chwili mamy - co prawda ta liczba jeszcze nie robi takiego wrażenia, bo przyzwyczailiśmy się do większych liczb (...) - 3,2 tys. dziś był wynik. To jest w stosunku do poprzedniego tygodnia o mniej więcej 20 proc. więcej, ale chce tu powiedzieć, ze to tempo wzrostu spada, a ta liczba w porównaniu choćby z liczba zachorowań na grypę nie robi jeszcze wielkiego wrażenia" - powiedział Niedzielski.

Poinformował, że z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest obecnie około 2,5 tys. osób. "To jest liczba mniejsza niż była w ciągu letniej fali, wtedy też mieliśmy taką zwiększoną liczbę zachorowań, ale w naszej ocenie tutaj absolutnie nie dojdziemy do poziomu, który sobie wyznaczyliśmy, jako taki prób alertowy - ok. 5 tys. hospitalizacji" - wskazał. "Nie ma szans, by go osiągnąć" - ocenił.

Podał, że jeśli chodzi o grypę to resort monitoruje hospitalizacje przede wszystkim na poziomie szpitali pediatrycznych. "W tej chwili w skali kraju mamy niewiele ponad 300 hospitalizacji dzieci. To nie jest duża liczba. Wydaje się, że z punktu widzenia wydolności systemu opieki zdrowotnej wszystko jest pod kontrolą" - zapewnił szef MZ.