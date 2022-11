Minister Niedzielski: jeśli chodzi o pielęgniarki i położne, dokonała się rewolucja, m.in. skok kompetencji

Jeśli chodzi o pielęgniarki i położne, w ostatnich pięciu latach dokonała się rewolucja: skok kompetencji i przeskok finansowy – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ był w Warszawie gościem debaty zorganizowanej w ramach konferencji "Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów".

Spotkanie dotyczyło m.in. promowania projektu "Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych". Było ono - jak wskazał minister - dobrą okazją do pewnych podsumowań.

"Patrzę na prezes Małas (prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas-PAP), wiceprezes Łodzińską (wiceprezes NRPiP Mariole Łodzińską - PAP) i myślę sobie, jaką długą drogę przeszliśmy, i w trakcie mojego pobytu na urzędzie ministerialnym, ale i wcześniej w NFZ (…), w kierunku zwiększania kompetencji, wykorzystywania ich" - powiedział minister.

Przez ostatnia lata, jak kontynuował, dokonany został istotny ruch. "To nie jest zmiana jakościowa, to potężny skok. To przeniesienie naprawdę wielu kompetencji do realizacji na poziomie personelu pielęgniarek i położnych. Zrobiliśmy też przeskok finansowy" - zaznaczył szef MZ.

"Zmiana, jaka dokonała się w ostatnich pięciu latach, jeśli chodzi o pielęgniarki i położne, to rewolucja. Nie ewolucja, ale rewolucja" - podkreślał Niedzielski.

Wymienił w tym kontekście m.in. możliwość ordynacji niektórych leków. "To jest fundamentalna, kompletna zmiana, nowa odpowiedzialność. Jest startowa lista substancji czynnych, ale przecież trwają prace nad tym, by tę listę poszerzyć" - powiedział minister.

Drugi obszar, jak mówił, to możliwość kwalifikowania do szczepień i szczepienia, która dotyczy już nie tylko COVID-19, ale też grypy. "To wpuszczenie w kolejny obszar pomocy medycznej, który ma fundamentalne znaczenie" - ocenił.

"Temu wszystkiemu towarzyszą oczywiście różne dyskusje na temat finansów" - dodał, wskazując m.in. na kwestie wysokości tzw. stawki kapitacyjnej oraz tego, czy niektóre porady pielęgniarskie powinny być w niej zawarte, czy też dodatkowo wycenione. Szef MZ zawracał też uwagę m.in. na wzrost minimalnych wynagrodzeń.

Akcentował również znaczenie jakości kształcenia i świadczonych usług.