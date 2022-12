Minister Niedzielski o Rosatim w Sejmie: Jak ktoś jest chory, to otrzymuje zwolnienie z pracy

Jak ktoś jest chory, to idzie do lekarza i otrzymuje zwolnienie z pracy, żeby m.in. nie zakażać innych. Należy się cieszyć, że głupota i brak odpowiedzialności nie są zaraźliwe – stwierdził w środę szef MZ Adam Niedzielski, komentując uczestnictwo Dariusza Rosatiego w pracach Sejmu we wtorek.

Poseł KO Dariusz Rosati informował niedawno na Twitterze, że ma COVID-19. We wtorek był na sali plenarnej Sejmu, wziął udział w głosowaniu nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Jak ktoś jest chory, to idzie do lekarza i otrzymuje zwolnienie z pracy żeby m.in. nie zakażać innych. COVID-19 był, jest i będzie z nami tak jak grypa. Należy się tylko cieszyć, że głupota i brak odpowiedzialności nie są zaraźliwe" - napisał na Twitterze szef MZ.

Szef klubu KO Borys Budka stwierdził zaś, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie zezwala na głosowania zdalne, a obowiązkiem posła jest wzięcie udziału w głosowaniach. Podkreślił, że od marca nie ma żadnych restrykcji dotyczących COVID-19.

"Z tego co wiem, pan poseł Rosati nie ma żadnych objawów, założył maseczkę i przyszedł tylko zagłosować. Tak jak większość Polaków chodzi do pracy" - stwierdził Budka.