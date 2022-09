Minister Niedzielski: reforma szpitalnictwa wymaga modyfikacji, będzie nowy projekt

Przygotowany został zmodyfikowany projekt refomy szpitali - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Niedzielski był pytany w Radiu Plus, czy reforma szpitalnictwa "trafiła na półkę, czy do kosza".

"Reforma wymaga modyfikacji" - stwierdził szef MZ. "Przedstawiliśmy bardzo odważną koncepcję, która stawiała na zwiększenie efektywności całego szpitalnictwa. Mieliśmy tam wprowadzone mechanizmy między innymi kuratora, czy pełnomocnika, który w sytuacji kryzysu w szpitalu miał zająć się restrukturyzacją" - wskazał.

"To były dolegliwe narzędzia; nie dawały przestrzeni wyboru tym, którzy w trudnej sytuacji się znajdowali. Ponieważ mamy trudną dyskusję z samorządami, z właścicielami szpitali powiatowych, modyfikujemy ten mechanizm" - dodał minister. Wyjaśnił, że chodzi o to, by pokazać, że "jest możliwość, szansa, a nie dolegliwość".

"Przygotowany jest już zmodyfikowany projekt, którego istotą w gruncie rzeczy jest powołanie specjalnego funduszu restrukturyzacyjnego, do którego na zasadzie konkursu będą mogły aplikować szpitale w trudnej sytuacji finansowej i otrzymać środki na przygotowanie profesjonalnego planu restrukturyzacji" - przekazał minister Niedzielski.

Będą także, jak dodał, środki na wsparcie procesu restukturyzacyjnego, czyli również "pewnego rodzaju oddłużenie, szczególnie na poziomie najtrudniejszych zobowiązań wymagalnych".

Szef MZ zapowiedział, że "w najbliższych tygodniach, po modyfikacjach, projekt zostanie ponownie skierowany na ścieżkę rządową".

