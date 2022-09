Minister Niedzielski: Uruchamiamy nową kampanię "Chcę zrozumieć" na temat szczepień przeciwko COVID-19 (aktualizacja)

"Chcę zrozumieć" to nowa kampania, która ma przekonywać do szczepienia przeciwko COVID-19 – powiedział w środę szef MZ Adam Niedzielski. Będzie polegała na uszanowaniu tego, że jest to decyzja autonomiczna – dodał.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w czasie konferencji prasowej w Warszawie, że resort chce uruchomić nową kampanię, która ma przekonać do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Poinformował, że narracja resortu będzie polegała na przekonywaniu i uszanowaniu tego, że decyzja o szczepieniu jest decyzją autonomiczną. "Cały czas stawiamy na dobrowolność szczepień" - zapewnił.

Niedzielski sprecyzował, że kampania "Chcę zrozumieć" będzie polegała na przedstawieniu wszystkich dokumentów, dowodów, argumentów rzeczowych, które udało się zgromadzić w czasie szczepień. Jej centralnym punktem będzie strona internetowa www.gov.pl/chcezrozumiec. Szef MZ zapewnił, że znajdą się tam wszystkie informacje, które mają rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepień.

"Zmianę charakteru kampanii zachęcającej do szczepienia można sprowadzić do tego, że do tej pory mówiliśmy: szczepmy się, a teraz będziemy mówili raczej w konwencji: co potrzebujesz wiedzieć, jakie informacje potrzebujesz zgromadzić, żeby podjąć autonomiczną decyzję" - powiedział Niedzielski.

Dodał, że kampanię poprzedziły badania z udziałem grup fokusowych, w których udział wzięły osoby wątpiące w szczepienia..

Psychiatra dziecięco-młodzieżowy dr Aleksandra Lewandowska powiedziała, że wiele czasu poświęciła na rozmowy z rodzicami, opiekunami i z pacjentami na temat ich wątpliwości co do szczepień.

"Wątpliwości, z którymi dzieliły się te osoby, głównie dotyczyły albo braku rzetelnej wiedzy na ten temat, albo informacji, które były ze sobą niespójne, niepowiązane i bardzo często za trudnością w podjęciu decyzji krył się lęk" - dodała.

Doktor Lewandowska powiedziała, że strona ministerstwa będzie miała ogromne znaczenie dla osób, które nie mają dostępu do takich rzetelnych informacji.

"Udzielane są też odpowiedzi na wątpliwości, na pytania w przystępny sposób, przystępnym językiem, z uważnością. Pamiętajmy o tym, że nasz współodbiorca - czy to może być sąsiadka czy wujek, ciocia, babcia - też mogą mieć różny poziom zrozumienia i różne możliwości w tym rozumieniu" - powiedziała.

Jej zdaniem ogromne znaczenie w kontakcie z odbiorcą mają cierpliwość i uważność, "bo to zachęca do współpracy, a nie zamykania się na tę współpracę".

"Kiedy uważamy na to co mówimy, jak przekazujemy komunikat, kiedy jesteśmy na siebie otwarci to szansa na powodzenie każdej misji, jest znacznie większa" - podsumowała.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że kampania w mediach wraz ze stroną internetową wystartują w przyszłym tygodniu.