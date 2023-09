Minister obrony Litwy: łączy nas wspólna historia i obecna sytuacja

To co nas łączy, to wspólna przeszłość historyczna i obecna sytuacja, różne zagrożenia, wyzwania, z którymi się spotykamy na granicy z Białorusią - powiedział w środę minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anuszauskas po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

W środę Mariusz Błaszczak spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem Arvydasem Anaszauskasem na trójstyku granicy Polski, Litwy i Białorusi opodal miejscowości Gruszki w woj. podlaskim.

"Stykamy się z podobnymi zagrożeniami broniąc i ochraniając granice, nie tylko nasze, ale także granice Unii Europejskiej i NATO. Ze stroną polską mamy porozumienie w różnych formatach. Działamy razem z UE i NATO" - mówił szef litewskiego resortu obrony.

Minister podziękował żołnierzom wojska polskiego i litewskiego, którzy bronią naszych granic. "Nasze siły wojskowe działają w ramach zatwierdzonego programu ORSZA, działają razem, organizują wspólne ćwiczenia, szkolenia żebyśmy mogli odpierać ataki hybrydowe" - mówił Anuszauskas

Polska i Litwa od dawna współpracują i wzajemnie się wspierają w obronie granic przed atakami hybrydowymi. Dlatego ministrowie obrony w środę odbyli spotkanie w miejscowości Gruszki, gdzie znajduje się obóz wojskowy. Potem odbył się briefing prasowy na trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi.