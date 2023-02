Minister obrony Niemiec i szef BBN omówili kwestię dostaw uzbrojenia na Ukrainę

Szef BBN Jacek Siewiera i minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas spotkania w środę w Warszawie omówili kwestię dostaw uzbrojenia, w tym Leopardów, na Ukrainę, rozmawiali też o sojuszniczej jedności wobec rosyjskiej agresji - poinformowało w środę w mediach społecznościowych BBN.

W środę Pistorius przebywa z wizytą w Warszawie, gdzie m.in. spotkał się z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

BBN poinformowało we wpisie na Twiterze, że "szef BBN i minister obrony Niemiec Boris Pistorius omówili dziś kwestię dostaw uzbrojenia, w tym Leopardów, na Ukrainę". "Rozmawiano też o sojuszniczej jedności wobec rosyjskiej agresji oraz wzmocnieniu wschodniej flanki na szczycie NATO w Wilnie" - poinformowano. BBN podkreśliło, że rozmowy dotyczyły także współpracy polsko-niemieckiej na poziomie politycznym, eksperckim i wojskowym oraz że Kijów i Warszawa "to pierwsze stolice, które odwiedził nowy szef niemieckiego ministerstwa obrony".

We wtorek podczas wizyty w Kijowie Pistorius zapowiedział dostawę ponad 100 czołgów leopard 1A5. Zezwolenie niemieckiego rządu opiewa na 178 wozów, dokładna liczba dostarczanych czołgów będzie zależeć od ich stanu technicznego. Do lata ma to być 20-25 czołgów, do końca roku - do 80. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku Ukraina ma otrzymać ponad 100 wozów. Czołgi mają pochodzić nie tylko z Niemiec, ale od grupy państw europejskich.

Pod koniec stycznia Niemcy zgodziły się także na dostawę Ukrainie czołgów Leopard 2. Jak informowało ministerstwo obrony Niemiec, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4 (przygotowania do ich przekazania rozpoczęła także Kanada), a Niemcy - wśród donatorów wersji 2A6. Wielka Brytania postanowiła przekazać Ukrainie przekazaniu 14 czołgów Challenger 2, Francja rozważa wsparcie Ukrainy swoimi wozami Leclerc. Polska ma przekazać Ukrainie także 60 czołgów innych typów, w tym 30 PT-91 Twardy.

Od połowy stycznia w Polsce stacjonują niemieccy żołnierze obsługujący rozlokowane na wschodzie kraju baterie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Sprzęt ten został wysłany przez Niemcy w celu wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO. Propozycja rozlokowania niemieckich Patriotów w Polsce została wysunięta przez Niemcy po upadku rakiety w przygranicznym Przewodowie 15 listopada ubiegłego roku.