Minister obrony RFN: remonty sprzętu równie ważne jak dostawy amunicji dla Ukrainy

Dla wsparcia Ukrainy przywracanie sprawności sprzętu jest równie ważne jak kontynuowanie dostaw amunicji – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Dodał, że w ciągu 10 dni powinny się zakończyć niemiecko-polskie rozmowy o centrum obsługi Leopardów.

"Rozmawialiśmy o wsparciu Ukrainy w obronie przed brutalną rosyjską napaścią, która ciągle trwa" - powiedział Pistorius, który spotkał się w poniedziałek w Zamościu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. "Obaj zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności; jesteśmy państwami wiodącymi w dostawach czołgów Leopard - Niemcy dla wariantu 2A6, a Polska dla wersji 2A4" - dodał.

"Nie możemy zmniejszyć naszego wsparcia dla Ukrainy, to dziś jeszcze bardziej aktualne niż wcześniej, Niemcy są - po USA - drugim krajem udzielającym największego wsparcia" - zaznaczył.

Przypomniał rozpoczęte w lutym podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium niemiecko-polskie rozmowy na temat utworzenia ośrodka napraw sprzętu pancernego w Polsce. "Rozmowy, które rozpoczęły się w Monachium, trwają, są bardzo zaawansowane, ale - jak można sobie wyobrazić - takie negocjacje między przemysłami i ministerstwami obrony dwóch krajów są intensywne i złożone" - mówił Pistorius.

"Obaj w rozmowach podkreśliliśmy, że musimy znaleźć rozwiązanie. Jestem zdania, że czas nagli; Niemcy są gotowe przejąć odpowiedzialność. Uważamy, że rozmowy powinny się zakończyć w ciągu 10 dni, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunki sprawy pójdą dalej" - oświadczył.

Zaznaczył, że "naprawa to istotna część trwałego wsparcia Ukrainy, tak samo jak dostawy amunicji", a przywracanie sprawności sprzętu ma kluczowe znaczenie dla trwałego wsparcia Ukrainy w jej walce.

Nawiązał też do zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO. "Oprócz wsparcia Ukrainy sytuacja zmusza nas także do rozmów o zdolnościach do obrony i odstraszania. Ważne, by Szwecja jak najszybciej stała się członkiem NATO, by Turcja zrezygnowała ze sprzeciwu" - powiedział.

"Chodzi o wiarygodne zobowiązanie do zwiększenia naszych wydatków obronnych, ale chodzi także - szczególnie z niemieckiej perspektywy, często to podkreślam - o wzmocnienie wschodniej flanki NATO w tych czasach, szczególnie mając na uwadze regionalne plany obronne NATO" - mówił.

Wskazał na zapowiedź, że Niemcy "w najbliższych latach rozmieszczą silną brygadę bojową na Litwie". Zadeklarował, że Niemcy będą "ramię w ramię z naszymi wschodnimi sojusznikami działać na rzecz ochrony naszych wspólnych interesów". "Wpisuje się w to nasze stanowisko systemu Patriot, które wkrótce odwiedzimy. Bardzo się cieszę, że będę mógł spotkać się z niemieckim kontyngentem i podziękować za wspaniały wkład w bezpieczeństwo Polski, w bezpieczeństwo tych, którzy uczestniczą we wsparciu Ukrainy" - powiedział.