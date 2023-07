Minister obrony Wielkiej Brytani Wallace potwierdził. Odejdzie ze stanowiska

Brytyjski minister obrony Ben Wallace potwierdził w sobotę wieczorem, że przy okazji najbliższej rekonstrukcji rządu odejdzie ze stanowiska i nie będzie się ubiegał o mandat poselski w następnych wyborach do Izby Gmin.

Informację o tym, że Wallace zastanawia się nad rezygnacją ze stanowiska podał w sobotę "The Times". Wieczorem Wallace w rozmowie z tym dziennikiem to potwierdził. Wyjaśnił, że podjął tę decyzję ze względu na to, jak mocno ta praca odbija się na jego rodzinie i nie ma ona związku z osobą premiera Rishiego Sunaka. "Zacząłem obecność w polityce w szkockim parlamencie w 1999 roku. To 24 lata. Spędziłem ponad siedem lat z trzema telefonami przy łóżku" - powiedział.

W rozmowie z "The Timesem" Wallace zasugerował, że będzie nadal wzywał do zwiększenia wydatków na obronność

Wyjaśnił, że po rezygnacji z roli ministra obrony pozostanie w parlamencie do końca kadencji, aby nie trzeba było rozpisywać kolejnych wyborów uzupełniających. W rozmowie z "The Timesem" zasugerował, że będzie nadal wzywał do zwiększenia wydatków na obronność, o co zabiegał przez cały czas pełnienia funkcji ministra obrony. Jak się uważa, premier Sunak planuje dokonać rekonstrukcji rządu we wrześniu.

53-letni Wallace ma najdłuższy staż w rządzie spośród wszystkich członków gabinetu Sunaka - różne stanowiska ministerialne pełnił od 2015 r., z czego od 2019 r. jest ministrem obrony. Dzięki zaangażowaniu w pomoc dla Ukrainy stał się zdecydowanie najlepiej ocenianym członkiem rządu, a wszystkie sondaże wskazywały, że gdyby przed rokiem po rezygnacji Borisa Johnsona chciał się ubiegać o przywództwo w Partii Konserwatywnej, wygrałby i w efekcie zostałby premierem. Wallace jednak się na to nie zdecydował.

Sugestią, że Wallace jest zmęczony, była też jego środowa wypowiedź podczas szczytu NATO. Zwrócił uwagę Ukraińcom, że kraje, które przekazują im broń, oddają ją ze swoich własnych zasobów

Wyrażał natomiast zainteresowanie objęciem funkcji sekretarza generalnego NATO i przez pewien czas był uważany za jednego z faworytów. Jednak mimo intensywnego lobbingu na jego rzecz, Sunakowi nie udało się przekonać części sojuszników, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, do poparcia Wallace'a. To prawdopodobnie miało wpływ na jego decyzję o rezygnacji i odejściu z polityki. Sugestią, że Wallace jest zmęczony, była też jego środowa wypowiedź podczas szczytu NATO w Wilnie, gdy zwrócił uwagę Ukraińcom, że kraje, które przekazują im broń, oddają ją ze swoich własnych zasobów, zatem byłoby dobrze, gdyby słyszały nieco więcej wdzięczności, a nie tylko kolejne prośby.

"The Times", informując o tym, że Wallace rozważa rezygnację, podał nazwiska jego ewentualnych następców. Największe szanse ma mieć obecny wiceminister finansów John Glen, a poza tym brane pod uwagę są kandydatury dwójki byłych wiceministrów obrony Jeremy'ego Quina i Anne-Marie Trevelyan oraz wiceministra spraw wewnętrznych odpowiedzialnego za bezpieczeństwo Toma Tugendhata.