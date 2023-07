Minister Orłowska: ruszył portal edukacja.gov.pl

W czwartek ruszył portal edukacja.gov.pl, który ma zbierać w jednym miejscu informacje, usługi i narzędzia związane z edukacją i nauką - poinformowała pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska. Dodała, że na razie portal ma charakter informacyjny.

W środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska podsumowali dotychczasowe działania oraz ogłosili nowe programy.

"Zakończyliśmy kolejny rok szkolny, już półtora tygodnia temu. To był rok szkolny, który był wypełniony również wielką współpracą, przynoszącą znakomite efekty, między Ministerstwem Edukacji i Nauki a GovTech, na czele którego stoi pełnomocnik prezesa Rady Ministrów pani minister Justyna Orłowska. Za tę współpracę, przez ten rok i wcześniejsze miesiące, bardzo dziękuję, bo ona przyniosła wiele nowości bardzo ważnych w polskich szkołach" - powiedział minister Czarnek.

"Sztandarowym sukcesem współpracy z GovTech jest oczywiście program +Laboratoria Przyszłości+ (...) - zaopatrzenie 15 tys. szkół podstawowych w nowoczesne pracownie informatyczno-techniczne" - powiedział szef MEiN.

Jak dodał, inne efekty to zastąpienie od 1 września 2023 r. przedmiotu podstawy przedsiębiorczości nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. "To przedmiot, który będzie zwracał uwagę na bardziej praktyczne strony podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych - nie tylko w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, ale także w życiu codziennym, rodzinnym - nastawienie na współpracę z praktykami w czasie edukacji szkolnej" - wskazał szef MEiN.

Przypomniał, że przedmiot biznes i zarządzanie będzie od 2027 r. przedmiotem maturalnym. "O szczegółach i sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biznesu i zarzadzania poinformuje w najbliższych tygodniach Centralna Komisja Egzaminacyjna w swoim komunikacie" - dodał.

"Kolejny rok szkolny, to będzie kolejny rok współpracy z GovTechem - na co już się cieszę i na co już się przygotowujemy - to ludzie niezwykle kreatywni i otwarci na dobre nowości, nowinki w edukacji, ale będzie to rok bez Justyny Orłowskiej, bo pani minister udaje się do Princeton, gdzie przez rok będzie studiowała" - poinformował Czarnek. Podziękował Orłowskiej za dotychczasową współpracę, wręczył jej dyplom i medal.

Z koeli pełnomocnik poinformowała, że "dziś jest premiera portalu edukacja.gov.pl". Zgodnie z założeniami w jednym miejscu mają zostać zebrane najważniejsze informacje, usługi i narzędzia związane z edukacją i nauką, z których będą mogli korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele, studenci i absolwenci.

Orłowska zaznaczyła, że na razie portal ma charakter informacyjny, ale będzie rozszerzany. "Niebawem każdy z państwa będzie mógł otworzyć swoje konto edukacyjne, na którym będą dostępne dokumenty poświadczające wasze wykształcenie. Tak naprawdę jest to pierwszy krok do tego, by wszystkie e-usługi i wszystkie cyfrowe, edukacyjne rzeczy mogły się znaleźć w jednym miejscu. Wielka droga przed nami. Dziś symboliczne otwarcie" - powiedziała. Dodała, że docelowo ma być to portal taki jak pacjent.gov.pl czy podatki gov.pl.

Mówiąc o współpracy z MEiN, Orłowska obok programu "Laboratoria Przyszłości" wymieniła m.in. takie przedsięwzięcia jak +Mobilne Laboratoria Przyszłości+, w ramach których szkoły odwiedzają edukatorzy, ogólnopolski turniej robotyczny dla uczniów "Liga Robotów", "Atomy Wiedzy" - wizytę studyjną nauczycieli w laboratorium CERN, udział Polski w największych targach technologii edukacyjnych na świecie Bett Show w Londynie, a także "Gry w Edukacji" i "Szkoła dla Was" - program skierowany do uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny.

Szefowa GovTech poinformowała, że programie "Wirtualne Laboratoria Przyszłości" skierowany do szkół ponadpodstawowych ma na celu zapewnienie uczniom dostęp do wirtualnej przestrzeni i do wielkich mocy obliczeniowych, po to by mogli realizować ambitne projekty architektoniczne czy matematyczne oraz do narzędzi cyfrowych, które pozwalają on-line rozwijać talenty artystyczne, a także ścisłe, matematyczne. Wyjaśniła, że jest to odpowiednik, tego, do czego dostęp mają studenci na uczelniach. Zaznaczyła, że na razie trwa pilotaż programu. "Jak pilotaż osiągnie sukces, wówczas będziemy rozważali rozwinięcie tego projektu tak, żeby każdy, kto potrzebuje takich mocy obliczeniowych, miał do nich dostęp" - dodała.

Dopytywana o szczegóły pilotażu Orłowska poinformowała, że pilotaż już ruszył, ale nadal trwa nabór do niego, zgłaszać można się poprzez stronę "Wirtualne Laboratoria Przyszłości - letnia akademia" https://www.gov.pl/web/wlp-letnia-akademia Poinformowała, że w pilotażu będzie uczestniczyć około 100 szkół, kilkadziesiąt tysięcy uczniów.

"+Wirtualne Laboratoria Przyszłości+ dla szkół ponadpodstawowych nie zastępują +Laboratoriów Przyszłości+ dla szkół ponadpodstawowych. Program ten niebawem będzie ogłoszony. To, co jest dzisiaj w szkołach podstawowych będzie również w szkołach zawodowych i ogólnokształcących. +Wirtualne Laboratoria Przyszłości+ to jest coś dodatkowego" - podkreślił minister Czarnek.