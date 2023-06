Minister Paprocka: prezydent podejmuje decyzje zgodnie z interesem RP, a nie życzeniem opozycji

Prezydent nie podejmuje decyzji takich, jakie życzy sobie opozycja. Prezydent kieruje się prawem i interesami RP, które są najważniejsze. - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. We wtorek prezydencki projekt noweli ustawy o tej komisji trafił do dalszych prac sejmowych.

W Sejmie odbyło się we wtorek późnym popołudniem pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Wstępnie posiedzenie komisji administracji w tej sprawie jest wyznaczone - jak wynika ze strony sejmowej - na środę o godz. 14. Marszałek Sejmu zaproponował wyznaczenie terminu przedstawienia sprawozdania przez komisję umożliwiającego II czytanie jeszcze na obecnym bieżącym Sejmu. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw, to ta ostatnia kwestia zostanie rozstrzygnięta jeszcze w głosowaniu. Wstępnie II czytanie projektu zostało wyznaczone na piątek, po godz. 9.

Prezydencka minister na zakończenie wtorkowej debaty sejmowej pytała krytykujących pomysł powołania komisji ds. rosyjskich wpływów posłów opozycji o to, jak "prezydent mając za granicą wojnę i brutalną agresję Rosji na Ukrainę (...) może nie podpisać ustawy, która ma badać rosyjskie wpływy". "Nie ma takiej możliwości" - mówiła.

"Prezydent nie podejmuje decyzji takich, jakie życzy sobie opozycja. Prezydent kieruje się dwiema kwestiami, prawa i interesów RP, które są dla prezydenta najważniejsze. Prezydent bardzo życzyłby sobie, żeby dokładnie te same kwestie były najistotniejsze dla każdej osoby, która pełni najważniejsze w Polsce funkcje" - podkreśliła Paprocka.

Jej zdaniem podczas sejmowej debaty padały słowa, które nie mają żadnego pokrycia w tekście ustawy. "Ponawiane są te same nieprawdziwe informacje o wpływie na wybory, o braku drogi sądowej, mylone są procedury" - oceniła.

"Tylko że to są kwestie formalne (...), natomiast nie możemy zapominać o podstawowym celu tej ustawy. Państwo to wiedzą. Mówimy o tym, że komisja ma ocenić działanie najważniejszych osób w państwie podejmujących strategiczne decyzje dla Polski, czy one nie były podejmowane pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów naszej ojczyzny" - podkreśliła.

Jak wskazywała, jeśli projekt nowelizacji jest zgodny z wcześniejszymi uwagami opozycji pod adresem przepisów o tej komisji, to "czym nadal tłumaczyć taką niechęć do tej komisji". "Niechęcią, czy też wprost strachem przed ewentualnym stanięciem przed nią, bo niczym innym już na tym etapie tego tłumaczyć się nie da" - mówiła Paprocka.

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.