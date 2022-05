Minister Rau rozmawiał w piątek z szefem gruzińskiej dyplomacji

Bezpieczeństwo w regionie w kontekście polskiego przewodnictwa w OBWE oraz sankcje nakładane na Rosję po inwazji na Ukrainę znalazły się wśród tematów piątkowej rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z szefem gruzińskiej dyplomacji Ilią Darchiashvilim.

Informacje w tej sprawie podał polski MSZ na Twitterze.

"Bezpieczeństwo w regionie w kontekście polskiego przewodnictwa w OBWE oraz sankcje nakładane na Rosję po inwazji na Ukrainę znalazły się wśród tematów rozmowy. Minister Rau zapewnił o wsparciu Polski dla europejskich aspiracji Gruzji" - napisano na profilu resortu.

1 stycznia tego roku formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przez rok sprawuje funkcję przewodniczącego OBWE.

W zeszłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że KE proponuje m.in. całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy; w ciągu pół roku zakończony miałby być import ropy naftowej, a do końca roku - produktów rafinowanych. W swoim wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim zapowiedziała, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE są silnie zależne od rosyjskiej ropy, jednak embargo jest konieczne dla ukarania Rosji.