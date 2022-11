Minister Rau rozmawiał z szefami węgierskiej i holenderskiej dyplomacji

Wtorkowe zdarzenie w Przewodowie było tematem rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z szefami dyplomacji Węgier - Péterem Szijjártó oraz Holandii - Wopke Hoekstrą.

Wcześniej minister Rau o sytuacji związanej z zdarzeniem przy granicy Polski z Ukrainą rozmawiał również z ministrami spraw zagranicznych: Niemiec - Annaleną Baerbock, Łotwy - Edgarsem Rinkeviczsem, Czech - Janem Lipavskym, Litwy - Gabrieliusem Landsbergisem, Estonii - Urmasem Reinslauem, Kanady - Melanie Joly, Francji - Catherine Colonną i Wielkiej Brytanii - Jemesem Cleverly.

We wtorek po godz. 15 na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk rosyjskiej produkcji; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

W środę prezydent Andrzej Duda poinformował, że "absolutnie nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie było intencjonalnym atakiem na Polskę". Jak mówił, nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję; jest jednak wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony. "Najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek" - powiedział Duda.

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.