Minister Rau rozmawiał z szefową niemieckiej dyplomacji

W kontekście wtorkowych wydarzeń w powiecie hrubieszowskim, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock - poinformowało MSZ.

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.

"W kontekście dzisiejszych wydarzeń w pow. hrubieszowskim, minister Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock" - przekazało na Twitterze MSZ.

Wcześniej szefowa niemieckiej dyplomacji zapewniła, że jej myśli są z Polską. "Moje myśli są z Polską, naszym bliskim sojusznikiem i sąsiadem. Uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami z NATO" - napisała na Twitterze Baerbock.