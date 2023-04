Minister Rau udaje się do Brukseli na spotkanie szefów MSZ państw NATO

Możliwościom dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz przygotowaniom do lipcowego szczytu NATO w Wilnie poświęcone będzie dwudniowe spotkanie w Brukseli szefów dyplomacji państw NATO. W konsultacjach - które poprzedzi oficjalne przyjęcie do NATO Finlandii - weźmie udział szef MSZ Zbigniew Rau.

Jak podało w komunikacie MSZ, Rau będzie uczestniczył w spotkaniu ministerialnym NATO we wtorek i w środę.

"Głównym tematem dyskusji będą konsekwencje wojny, jaką Rosja toczy przeciwko Ukrainie oraz możliwości dalszego wsparcia sojuszników dla władz w Kijowie. Spotkanie w Brukseli będzie także poświęcone przygotowaniu decyzji szefów państw i rządów na szczycie Sojuszu w Wilnie w lipcu tego roku" - poinformował resort dyplomacji.

Dodano, że ministrowie spotkają się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą w ramach Komisji NATO-Ukraina. "Szefowie dyplomacji państw NATO odbędą także dyskusje z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz swoimi odpowiednikami z czterech państw Azji i Pacyfiku" - poinformowano w komunikacie.

Szczyt szefów dyplomacji poprzedzi oficjalne przyjęcie we wtorek do NATO Finlandii, stanie się ona 31. członkiem Sojuszu. "To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO" - powiedział w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Finlandia zostanie przyjęta do Sojuszu w drodze najszybszego procesu ratyfikacji w jego historii. W wyniku tej akcesji NATO podwoi długość swoich granic z Rosją. Finlandia złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku. Sąsiednia Szwecja również złożyła wniosek, ale jej proces akcesyjny wciąż trwa.

W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie do niego Finlandii. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.