Minister Rau w poniedziałek w Luksemburgu; weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw UE

Szef MSZ Zbigniew Rau weźmie w poniedziałek udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE. Szefowie dyplomacji państw Unii będą dyskutować m.in. o agresji rosyjskiej na Ukrainę i jej globalnych konsekwencjach.

Wojna w Ukrainie - jak poinformował w niedzielę rzecznik MSZ Łukasz Jasina - będzie głównym tematem obrad Rady ds. Zagranicznych UE.

Ponadto - jak dodał - przedstawiciele państw członkowskich Unii przedyskutują z szefem dyplomacji Egiptu Samehem Shoukrym, stan relacji tego kraju z Unią Europejską w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym.

Podczas posiedzenia zostaną omówione również kwestie relacji UE z regionem Rogu Afryki.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Dzień wcześniej z wizytą w Kijowie przebywali: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym. Były to punkty odniesienia dla krajów przystępujących w przeszłości do UE.