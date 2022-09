Minister rodziny: nie pozostawiamy nadodrzańskich firm samym sobie

W ostatni piątek Sejm przyjął ustawę o pomocy przedsiębiorcom nadodrzańskim. Nie pozostawiamy firm samym sobie i udowodniliśmy to już w czasie pandemii, kiedy było ratowane każde miejsce pracy – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Spotykamy się dziś w państwem, by pokazać, na jakie wsparcie w tym trudnym czasie mogą liczyć Polacy i przede wszystkim, jak ważne jest realizowanie programów (...) dla bezpieczeństwa Polaków i polskich rodzin" - powiedziała Maląg na wspólnej konferencji prasowej z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą.

Szefowa MRiPS przypomniała, że w miniony piątek Sejm przyjął ustawę o pomocy przedsiębiorcom nadodrzańskim.

"Nie pozostawiamy firm samym sobie, to już widzieliśmy w czasie pandemii koronawirusa, było ratowane każde miejsce pracy, uratowaliśmy ponad 8 mln miejsc pracy. To potężna interwencja polskiego państwa - ponad 250 mld zł, by pomóc ludziom w tym trudnym czasie" - powiedziała.

Dowodem na to, że te działania były skuteczne jest - jak oceniła Maląg - poziom bezrobocia, które utrzymuje się na najniższym poziomie od 32 lat. "Cieszymy się że sytuacja na rynku pracy jest opanowana" - przyznała.

"Aktualnie również potrzebna jest pomoc firmom nadodrzańskim, które ewentualnie mogą mieć spadek przychodów związany z sytuacją, która miała miejsce na Odrze" - stwierdziła.

Przypomniała, że ustawa przewiduje dofinansowanie w postaci świadczenia postojowego w wysokości 3010 zł. "Warunkiem, by z tego jednorazowego świadczenia skorzystać, będzie spadek przychodu powyżej 50 proc." - dodała.

Odpowiadając na pytania, dlaczego pułap określono na 50 proc., Maląg wskazała, że został on wypracowane na spotkaniu z przedstawicielami firm.

