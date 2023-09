Minister rodziny: Ostatnie lata to czas wsparcia w polityce senioralnej

Kończy się wrzesień i tak jak zostało przewidziane, wypłaty czternastej emerytury zostały zakończone - poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że ostatnie 8 lat to dobry czas w polityce senioralnej, opartej na silnym wsparciu.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na konferencji prasowej mówiła o 14. emeryturze. Wypłaty tego świadczenia ruszyły w początkiem września.

"Spotykamy się dzisiaj, gdy kończy się miesiąc wrzesień. Tak jak zostało to przewidziane, (zostało) wdrożone - wypłaty czternastej emerytury zostały zakończone. Nasi drodzy seniorzy mają je już na swoich kontach, czy też listonosz przyniósł im czternastą emeryturę" - powiedziała szefowa MRiPS.

Świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. 14. emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

"Skoro mówimy o wsparciu dla seniorów to warto wspomnieć, że te ostatnie 8 lat to tworzenie dobrego czasu w polityce senioralnej, opartej na silnym wsparciu (...). To godne waloryzacje, to trzynasta, czternasta emerytura, to także programy aktywizujące osoby starsze i opieka nad osobami starszymi, to wdrażanie strategii usług społecznych, które przede wszystkim wskazują kierunki dalszego działania" - wskazała Maląg.

Podkreśliła wiarygodność rządu Prawa i Sprawiedliwości. "To, co formacja Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, to sukcesywnie wdraża" - zaznaczyła.

Przypomniała, że przywrócono wcześniejszy wiek emerytalny. "Dziś chcemy zapytać Polaków, co o tym sądzą, bo my przede wszystkim liczymy się z tym, co obywatele, co Polacy potrzebują, jakie są wyzwania" - powiedziała minister.

