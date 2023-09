Minister rodziny: rząd PiS ma w swoim DNA politykę prorodzinną

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swoim DNA ma realizację polityki prorodzinnej, wsparcia tego, by Polska rozwijała się w sposób równomierny, zrównoważony – powiedziała minister rodziny Marlena Maląg w Łagiewnikach. Zapowiedziała dodatkowego wsparcie z programu „Maluch Plus”.

Minister rodziny: Chcemy przede wszystkim przywrócić marzenia młodym ludziom, żeby założyć rodzinę.

Tylko w subregionie wałbrzyskim wypłacono już 3,5 mld zł na świadczenie 500 Plus, które pobiera 90 tys. dzieci.

Polityka prorodzinna jest - zdaniem minister - jednym priorytetów rządu.

Minister rodziny Marlena Maląg uczestniczyła w briefingu prasowym, poprzedzającym otwarcie nowego przedszkola w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku. Jego budowa została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych kwotą prawie 9 mln zł. Uczęszcza do tej placówki ponad 180 dzieci z powiatu dzierżoniowskiego.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swoim DNA ma realizację polityki prorodzinnej, wsparcia tego, by Polska rozwijała się w sposób równomierny, zrównoważony. My chcemy przede wszystkim przywrócić marzenia młodym ludziom, żeby założyć rodzinę, że rodzina to jest coś pięknego, daje poczucie stabilizacji, daje siłę. I w tym obszarze możemy się poszczycić konkretnymi dokonaniami" - powiedziała Maląg.

Wymieniła wszystkie socjalne i społeczne programy, które rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował z myślą nie tylko o rodzinie, dzieciach, ale również o seniorach. Maląg przypomniała, że realizacja rządowych prorodzinnych programów rozpoczęła się od 2016 roku, ale wcześniej powiat dzierżoniowski, a nawet całe, dawne województwo wałbrzyskie było w dużym kryzysie.

"Rok 2013 to szalejące bezrobocie, to co Donald Tusk fundował Polakom: brak stabilizacji, brak poczucia bezpieczeństwa. W tym regionie, w dawnym województwie wałbrzyskim bezrobocie we wszystkich powiatach oczywiście, że było dwucyfrowe, ale w powiecie dzierżoniowskim powyżej 20 procent, a samym powiecie wałbrzyskim nawet ponad 30 procent" - powiedziała Maląg.

Miliardy wypłacone w ramach świadczenia 500 Plus

Dodała, że obecnie bezrobocie wynosi w tej części regionu 6 procent. "I ten region, to dawne woj. wałbrzyskie ono się rozwija bardzo intensywnie. Czy wyobrażacie sobie państwo, że za czasów liberałów mogłyby trafiać tutaj takie środki, jakie tutaj trafiają przez cały okres. To są setki milinów złotych, które poprawiają życie mieszkańców. Realizujemy te świetne projekty razem z samorządami. Jako rząd gwarantujemy środki, natomiast to samorządowcy wiedzą, jakie są potrzeby mieszkańców. Jak mała ojczyzna ma się rozwijać, aby rodzinom działo się coraz lepiej" - powiedziała Maląg.

Poinformowała, że w subregionie wałbrzyskim wypłacono już 3,5 mld zł na świadczenie 500 Plus, które pobiera 90 tys. dzieci. Dodała, że przed laty były tutaj tylko 4 domy i kluby seniora, a teraz działa ich 40, wzrosła też z 200 do tysiąca liczba seniorów uczestniczących w zajęciach. Znaczący wzrost zanotowano też w liczbie miejsc opieki żłobkowej, z 1 tys. przed laty do teraz 3,6 tys. obecnie.

"Tutaj na tym terenie zostanie utworzonych z nowego programu +Maluch Plus+ ponad 600 miejsc opieki żłobkowej i na ten cel zostanie przeznaczonych 42 mln zł, aby dać rodzicom możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - powiedziała Maląg.

Dodała, że rząd wspiera rodziców kompleksowo, również wypłacając kapitał początkowy oraz dokonując zmian w prawie pracy, które ułatwiają elastyczny czas pracy.

Prorodzinne projekty PiS priorytetem polityki PiS

"Każdy się stara, by nasze małe ojczyzny piękniały, ale najważniejsze jest to, aby piękniała Polska, żeby rodziny mogły korzystać z tego dobrostanu, jakim jest Polska. I żebyście państwo wiedzieli, że nawet w najtrudniejszym czasie, a przecież za nami covid i wciąż trwa wojna na Ukrainie, nigdy nie dopuścimy do tego, aby Polacy byli pozostawieni sami sobie. Nie będziemy opowiadać o tym, że poradzi sobie niewidzialna ręka wolnego rynku i wszystko się jakoś rozwiąże. Nie będziemy szukali przycisku +niskie wysokie ceny+, ale będziemy wdrażali konkretne rozwiązania, tak jak wdrażamy krok po kroku" - mówiła Maląg.

Podkreśliła, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest odpowiedzialnym rządem, a Prawo i Sprawiedliwość jako formacja stara się, aby Polska rozwijała się w sposób kompleksowy.

Poseł ziemi wałbrzyskiej minister Michał Dworczyk podziękował Marlenie Maląg i wójtowi Łagiewnik Jarosławowi Tyńcowi za dobrą współpracę między rządem a samorządem.

Przypomniał, że symboliczne otwarcie przedszkola w Łagiewnikach poprzedziło niedawne otwarcie żłobka w Piławie Górnej, a za niedługo rozpocznie się budowa nowego przedszkola w Niemczy.

"Proszę państwa to są konkrety i z tymi konkretami chcemy iść dalej, w kolejną kadencję. Również jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości chcemy nadrabiać stracony czas, współdziałać z samorządowcami przy rozwoju subregionu wałbrzyskiego. Chcemy, żeby mieszkańcom naszych terenów żyło się coraz lepiej" - powiedział Dworczyk.