Minister Ścigaj: Sytuacja osób z niepełnosprawnościami delikatnie się poprawia

Delikatnie poprawia się sytuacja finansowa osób z niepełnosprawnościami, a także w obszarze usług, ale wiele jest jeszcze do zrobienia – powiedziała minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj. Wskazała na 30 lat zaniedbań w tej dziedzinie.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj w środę w TVN 24 pytana była o pomoc osobom z niepełnosprawnościami, w tym o to, czy wstydem nie jest to, że renta socjalna wynosi 1217 zł.

"Wstydem jest to, że od 30 lat mamy tak wiele zaniedbań w obszarze osób z niepełnosprawnościami i z całą pewnością należy dążyć do tego, żeby ich sytuacja się poprawiała. (...) Delikatnie ta sytuacja finansowa, ale też w obszarze usług się poprawia, ale wiele jest jeszcze do zrobienia" - dodała.

Przypomniała też, że od 1 marca 2023 r. wysokość renty socjalnej to 1445 zł netto.

Ścigaj pytana była o swoje wypowiedzi z czasów, gdy była w opozycji i wskazywała, na miliardy z mafii VAT-owskich i miliardy w budżecie, które mogłyby pójść na pomoc rodzinom z osobami z niepełnosprawnościami.

"Tak, to mówiłam i cieszę się, że wiele z tych rzeczy (...) zostało spełnionych, bo np. renta socjalna w 2015 r. to 700 zł, teraz to 1445 zł. Doszło 500 plus dla prawie 800 tys. osób w naszym kraju. 500 zł dodatkowo dla tych najniższych dochodów. Świadczenie dla opiekunów z 1200 zł do 2500 zł" - wyliczała Ścigaj.

"Żadna grupa zawodowa przez ostatnie lata nie miała ponad 100 proc. podwyżki" - zauważyła.

Ścigaj odniosła się też do pytania, czy jej zdaniem państwo zrobiło wszystko, by ulżyć rodzinom osób z niepełnosprawnościami.

"Pewnie nie wszystko, bo można zrobić wiele" - odpowiedziała. Jednocześnie podkreśliła, że "tutaj nie ma co polemizować z kwotami, bo one się zdecydowanie poprawiły".

W poniedziałek protest w Sejmie wznowili opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto (1445 zł netto). Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ten postulat. Posłanka KO Iwona Hartwich, która jest jednocześnie matką jednego z protestujących zaapelowała we wtorek z mównicy sejmowej do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by złożony już projekt był procedowany na bieżącym posiedzeniu Sejmu.