Minister Socha: płace w Polsce rosną teraz szybko, a szczególnie szybko rosną płace kobiet

"Lukę płacową udało się całkowicie wyeliminować, ale warto o tym pamiętać, że płace w Polsce rosną teraz szybko, a szczególnie szybko rosną płace kobiet" - powiedziała podczas konferencji prasowej Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha wzięła w niedzielę udział w konferencji prasowej, w trakcie której poruszony został temat programów społecznych rządu Zjednoczonej Prawicy. Przypomniała czasy rządów koalicji PO-PSL, kiedy jej zdaniem "mieliśmy do czynienia z sytuacją za naszych poprzedników, kiedy rodzice zmagali się z podstawowymi wydatkami na utrzymanie swoich dzieci".

"To, co pamiętam dobrze z tych czasów to sytuacja, w której sierpień-wrzesień, sezon, kiedy rodzice zaczynali przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego, Warszawa była oblepiona plakatami, które reklamowały chwilówki na zakup przyborów szkolnych. To był jeden z tematów, który towarzyszył kampanii, pierwszej zwycięskiej naszej kampanii, kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ten temat się pojawiał wśród rodziców, to był temat, który był wstydem dla państwa. To, że rodzice, rodzice pracujący, rodzice, którzy mieli na utrzymaniu jedno, dwoje, troje dzieci, byli w takiej sytuacji, że początek roku szkolnego zmuszał ich do zaciągania kredytów na zakup tornistrów" - mówiła Barbara Socha.

Barbara Socha wskazała, że od początku rządów Zjednoczonej Prawicy kładziono nacisk na programy społeczne, a "jednym z pierwszych programów społecznych był tzw. dobry start, czyli wyprawka szkolna".

"Ale oczywiście nie jedyny. Pojawił się program 500+, ten program zmienił dochody polskich rodzin. Rodzin, które wychowywały i wychowują dzieci. Ten program przyczynił się również do zmiany sytuacji kobiet w Polsce. Proszę państwa, to olbrzymie bezrobocie, z którym mieliśmy do czynienia w czasach rządów naszych poprzedników, to bezrobocie, które obejmowało ponad 2 mln ludzi, to jest więcej niż ludność całej Lubelszczyzny dzisiaj. Ten program zmienił zupełnie sytuację związaną z bezrobociem. Dlatego, że te dochody spowodowały, że presja na wynagrodzenia kobiet w tym czasie, szczególnie kobiet, które wychowywały dzieci, się bardzo zwiększyła. I dzięki programowi 500+ bardzo wzrosły wynagrodzenia kobiet. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z jedną z najniższych w Europie luk płacowych, ta luka wynosi 5 proc. Dla porównania mogę podać, że luka płacowa w Niemczech wynosi prawie 20 proc." - mówiła Socha.

Wiceminister oceniła, że to nie koniec programów społecznych, które mają sprawić, żeby "lukę płacową udało się całkowicie wyeliminować, ale warto o tym pamiętać, że płace w Polsce rosną teraz szybko, a szczególnie szybko rosną płace kobiet".

"Mamy też do czynienia z sytuacją, w której kobietom o wiele łatwiej łączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową. To też jest sytuacja, w której będziemy nadal pracować, aby ten wybór był jeszcze bardziej realny i jeszcze lepszy. Dzięki temu rozbudowujemy sieć żłobków, tworzymy w praktyce, realizujemy program żłobka w każdej gminie. W tym roku nakłady na program Maluch+ to jest 5,5 mld zł łączne nakłady na cały program, dla porównania za czasów naszych poprzedników roczny budżet Malucha wynosił 150 mln. Dzisiaj tworzymy kolejnych 100 tys. miejsc w żłobkach, tak by w rzeczywistości realnie wspomóc tych rodziców, którzy chcą wracać wcześniej do pracy".

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej wspomniała także o tym, że rząd wprowadził program rodzinnego kapitału społecznego, "czyli dofinansowanie dla rodziców dzieci żłobkowych, dla wszystkich rodziców, nie tylko tych, którzy korzystają z opieki żłobkowej, czyli również dla tych, którzy osobiście się opiekują dziećmi, korzystają z opieki babć, dziadków czy innych osób".

"Na koniec wspomnę o seniorach. Wiem, dzisiaj nie mówimy o 13., 14. emeryturze, czy o waloryzacjach, które rzeczywiście są o wiele, wiele większe niż te, które były za czasów naszych poprzedników. Ale warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. W tamtych czasach babcie czuły się zobowiązane i wspierały finansowo swoje wnuki, swoje dzieci z tych swoich niskich emerytur. Mimo to, mieliśmy ogromną emigrację. Dzisiaj nasi seniorzy mogą się cieszyć dużo wyższą waloryzacją, właśnie tymi wyższymi emeryturami, a wnuki masowo wracają z emigracji i to też jest bardzo dobra wiadomość" - podsumowała Barbara Socha.