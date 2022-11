Minister sportu: Stadion PGE Narodowy będzie zamknięty dopóki nie będziemy mieć pewności, że jest bezpieczny

Stadion Narodowy będzie zamknięty dopóty, dopóki nie będziemy mieć pewności, że korzystanie z niego jest bezpieczne. Pęknięcie powiększa się stosunkowo szybko, w związku z tym to jedyna słuszna decyzja - powiedział w piątek minister sportu Kamil Bortniczuk.

Podczas standardowego, corocznego przeglądu technicznego konstrukcji stalowej dachu PGE Narodowego ujawniono wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. W związku z rekomendacją konstruktorów i ekspertów zarząd obiektu zdecydował o wstrzymaniu działalności stadionu i wyłączeniu możliwości przebywania na nim.

Podczas późniejszej konferencji prasowej minister sportu pytany, do kiedy stadion będzie zamknięty, odparł: "będzie zamknięty dopóty, dopóki nie będziemy mieli pewności, że korzystanie z tego obiektu jest bezpieczne". Jak podkreślił, na ten moment wszystkie zaplanowane na stadionie imprezy są odwołane.

Pytany, co z biletami zakupionymi przez kibiców, odparł, że z tego, co wie, PZPN poinformował już o tym, że będzie dokonywał zwrotów. Jak dodał, na obiekt, na którym odbędzie się mecz, będzie przeprowadzona nowa akcja sprzedaży.

"Ta sytuacja pokazuje tak naprawdę, że wszystkie procedury zadziałały tak, jak należy. Wszystkie przeglądy były robione zgodnie z harmonogramem wymaganym prawem budowlanym" - zaznaczył Bortniczuk.

Podkreślił również, że w tym roku w marcu zlecił dodatkowy przegląd, dokładne badania konstrukcji dachu, "w związku z tym, że skończyła się tam gwarancja po 10-letnim okresie użytkowania tego obiektu". "Ten przegląd w marcu nie wykazał jeszcze żadnej wady, był robiony dokładnie taką samą metodą przez tę samą firmę. Więc od marca do dziś coś się tam niestety wydarzyło" - zaznaczył.

"Pierwsze informacje są takie, że to pęknięcie, o którym mówimy, powiększa się stosunkowo szybko w czasie, w związku z czym, podjęliśmy jedyną słuszną decyzję o tym, by Stadion Narodowy zamknąć do czasu, aż będzie można z niego bezpiecznie korzystać" - podkreślił minister sportu.