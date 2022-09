Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udaje się z wizytą do Waszyngtonu

Szef MSZ Zbigniew Rau zakończył nowojorską część swojej wizyty w USA, w ramach której towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas rozpoczęcia 77. sesji zgromadzenia ONZ, i udaje się do stolicy USA, gdzie odbędzie serię spotkań z amerykańskimi partnerami - poinformował w sobotę resort spraw zagranicznych.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina wyjaśnił, że wizyta Zbigniewa Raua w Waszyngtonie stanowi kontynuację intensywnego, dwustronnego politycznego dialogu polsko-amerykańskiego. Dodał, że w programie pobytu w Waszyngtonie zaplanowano m.in. rozmowy z członkami Kongresu USA, w tym ze spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, kongresmenami wchodzącymi w skład Polish Caucus oraz członkami Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.

Minister Rau weźmie także udział w panelu dyskusyjnym w Center for Strategic and International Studies (CSIS). "W gronie wiodących strategów i ekspertów polityki międzynarodowej zaprezentuje polską ocenę sytuacji na Ukrainie oraz wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, także w kontekście adaptacji Sojuszu Północnoatlantyckiego do zagrożenia ze strony Rosji" - zaznaczył Jasina. Jak dodał, przewidziano także dyskusję z prezesem prestiżowego think-tanku Atlantic Council.

Ponadto, szef polskiego MSZ zamierza także odwiedzić nowopowstałe Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, US Naval Academy w Annapolis, a także odbyć spotkania z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

