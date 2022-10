Minister sprawiedliwości: dochodzi do jaskrawego gwałcenia obowiązującego w Polsce prawa

Dochodzi do jaskrawego gwałcenia obowiązującego w Polsce prawa; sądy dają tytuł organizacjom pozarządowym do oskarżania samorządowców, którzy przekazali Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. - powiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Grupa posłów PiS złożyła w czwartek w Sejmie projekt ustawy o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 r. Projekt zakłada, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. nie popełnił przestępstwa; trwające postępowania w takich sprawach mają być umorzone, a zapadłe wyroki zatarte.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w środę w Polsat News pytany był m.in. o możliwość zacierania wyroków wobec samorządowców. "Dochodzi do jaskrawego gwałcenia obowiązującego w Polsce prawa. Niektóre sądy dają tytuł organizacjom pozarządowym do oskarżania samorządowców, którzy wyszli naprzeciw rządowi, który w warunkach pandemii chciał przygotować wybory" - odpowiedział.

Ziobro podkreślił, że sądy łamią prawo, gdyż akt oskarżenia może kierować jedynie prokurator lub pokrzywdzony, a nie oskarżyciel subsydiarny (posiłkowy) jak to miało miejsce w przypadku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. "Watchdog nie jest żadnym pokrzywdzonym, mamy do czynienia z sytuacją, która powinna oznaczać, że tacy sędziowie w normalnym państwie powinni być usuwani z zawodu" - oświadczył.

Prokurator generalny wyjaśnił, że ma "wątpliwości co do szczegółów" zawartych w projekcie posłów PiS i ma zaproponować inne rozwiązanie. "Takie, aby niewinnych ludzi, na których w ramach zemsty politycznej w zastępstwie za znienawidzonych polityków rządzących, chce się wykonywać wyrok, tylko dlatego, że zachowali się propaństwowo" - dodał.

Ziobro przypomniał, że sytuacja związana z przekazywaniem spisu wyborców przez samorządowców miała miejsce na początku pandemii, kiedy "rząd chciał w konstytucyjny sposób przeprowadzić wybory i politycy Platformy Obywatelskiej, samorządowcy, pokazali gest Kozakiewicza". "Odmówili oni posłuszeństwa prawu i to oni dopuścili się zachowań, które powinny być de facto traktowane jako przestępstwo, natomiast karani są ci gotowi uczestniczyć w procesie utrzymania ciągłości władzy państwowej, by nie doszło do sytuacji, w której prezydent nie będzie wybierany" - powiedział.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że zawsze kiedy chodzi o "elementarną uczciwość", stanie on "po stronie ludzi, którzy są krzywdzeni". "Będę popierał, by ci ludzie nie byli karani za niewinność" - dodał.

Wobec samorządowców, którzy przekazywali spisy wyborców Poczcie Polskiej, składane były zawiadomienia do prokuratur, w których wskazywano na możliwe przekroczenie uprawnień przez organy wykonawcze gmin. Jak informował w maju 2021 portal prawo.pl, dane, w których gminach spisy wyborców zostały przekazane poczcie, zbierała m.in. organizacja Sieć Obywatelska Watchdog Polska; następnie zaś rozpoczęła składanie zawiadomień do prokuratury. Organizacja Watchdog poinformowała w marcu 2022 roku, że zapadł pierwszy wyrok w jednej z rozpoczętych w ten sposób spraw - Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej, przekazując dane wyborców.

Na 10 maja 2020 roku planowane był wybory prezydenckie, w których Polacy, ze względu na pandemię COVID-19, mieli głosować wyłącznie drogą korespondencyjną. Za organizację głosowania - zgodnie z ustawą z 6 kwietnia tamtego roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r. - odpowiadał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ustawa weszła w życie 9 maja, wcześniej jednak wydrukowane zostały m.in. pakiety wyborcze; ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych.

Wybory nie odbyły się 10 maja. Tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca.