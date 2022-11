Minister Wąsik: Ukraina walczy z potwornym agresorem; będziemy ją wspierać zarówno humanitarnie, jak i militarnie

Ukraina walczy z potwornym agresorem, z państwem, które sięga po metody znane z II wojny światowej, po ludobójstwo i eksterminację; wspieramy Ukrainę i będziemy wspierać zarówno humanitarnie, jak i militarnie. I my, i NATO - powiedział w czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odnosząc się w czwartek w Radiowej Trójce do eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) spowodowanej przez spadający pocisk przypomniał, że w związku z sytuacją służby państwowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Dodał, że służby podległe MSWiA, jak i ministrowi koordynatorowi służb prowadzą przede wszystkim postępowania w tej sprawie, zbierają i zabezpieczają dowody, ale także zabezpieczają teren, żeby nie dochodziło tam do ewentualnych prowokacji.

"Teren ten jest oczywiście po takim zdarzeniu podatny na prowokacje. Jest tam dodatkowych 500 policjantów z województwa lubelskiego, którzy pomagają służbom kryminalnym, służbom specjalnym w zabezpieczeniu terenu, w zbieraniu dowodów. Na miejscu są cały czas służby wojewody" - powiedział.

Dodał, że rodziny ofiar otrzymają pomoc finansową, jednocześnie zaznaczył, że nie chce jeszcze informować o szczegółach tej pomocy. "Mamy państwo solidarne, musimy pomagać wszystkim tym, których dotknęło nieszczęście" - powiedział.

"Myślę, że powinniśmy podjąć wszystkie kroki - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne - żeby zapobiec przyszłym takim sytuacjom, ale proszę także pamiętać, że eksperci mówią, że taka sytuacja była nie do uniknięcia. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Jest to pewien wypadek, pewien rykoszet ogromnego nalotu" - zaznaczył Wąsik.

Dodał, że najlepszym rozwiązaniem jest zmuszenie Rosji, "zarówno pokazaniem twardości wojskowej, jak i przede wszystkim metodami ekonomicznymi" do tego, aby przerwała wojnę. "Przyczyną tej sytuacji była wojna, którą Władimir Putin rozpętał na Ukrainie" - podkreślił.

Przypomniał, że podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę rakiety uderzyły w obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej, w tym w elektrociepłownie i elektrownie. "Nic dziwnego, że Ukraina się broni wszystkimi dostępnymi metodami" - ocenił Wąsik.

Na uwagę, że Ukraina broni się także przed wstępnymi ustaleniami, że była to rakieta należąca do ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zaznaczył, że "Polska nie obarcza Ukrainy winą za tę sytuację". "Niemniej jednak trzeba sobie to twardo powiedzieć, że Ukraina wszelkimi dostępnymi metodami próbuje wzmocnić jeszcze już źle nastawioną opinię publiczną światową wobec Rosji i być może to jest taka metoda" - mówił. "Prezydent Zełenski mówi, że przedstawi dowody, czekamy na te dowody" - powiedział.

"Jesteśmy przekonani, że Ukraina walczy także o polską rację stanu, całą unijną rację stanu, także natowską rację stanu. Walczy z potwornym agresorem, z państwem, które sięga po metody znane z II wojny światowej - po ludobójstwo, po eksterminację. Wspieramy Ukrainę i będziemy wspierać zarówno humanitarnie jak i militarnie. I my, i NATO" - zapewnił.

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Jak poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę i nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.

W związku z tragedią w Przewodowie w środę została podjęta decyzja o zamknięciu szkoły i odwołaniu lekcji dla uczniów. W placówce zorganizowano pomoc psychologiczną dla uczniów i mieszkańców. Na terenie gminy Dołhobyczów wprowadzono żałobę. W czwartek uczniowie wrócili do szkoły w Przewodowie.