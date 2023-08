Minister Żaryn: Rosjanie zaczynają odczuwać niepokój o przyszłość

Efekt adresowanej do Rosjan reżimowej propagandy wokół "specjalnej operacji wojskowej" zaczyna słabnąć, co jednak nie zmienia faktu, że większość rosyjskiego społeczeństwa nadal popiera agresywną politykę Rosji - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Rosyjskie społeczeństwo od samego początku popiera bestialską wojnę przeciwko Ukrainie i imperialną politykę Putina. Rośnie jednak niepewność co do tego, co Rosjanom przyniesie wojenna rzeczywistość" - napisał we wtorek na Twitterze Stanisław Żaryn.

W serii wpisów pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP podkreślił, że rozpętana przez Rosję "specjalna operacja wojskowa" stanowi największe źródło obaw wśród Rosjan.

"Tak wynika z badania Narodowego Wskaźnika Lęku, w którym przeanalizowano dyskurs w rosyjskich mediach i aktywność Rosjan w serwisach społecznościowych" - podał.

"Rosjanie czują niepewność co do perspektywy zakończenia inwazji na Ukrainę, a istotnym czynnikiem była tu percepcja przedłużania się walk pod Bachmutem" - zaznaczył.

Zauważył przy tym, że Rosjanie przyznają też, że nie dowierzają przekazowi reżimu na temat strat po stronie rosyjskiej.

"Efekt adresowanej do Rosjan reżimowej propagandy wokół +specjalnej operacji wojskowej+ zaczyna słabnąć, co jednak nie zmienia faktu, że większość rosyjskiego społeczeństwa nadal popiera agresywną politykę Rosji" - dodał Stanisław Żaryn.

Wtorek to 531. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.