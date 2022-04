Minister zdrowia: 1400 lekarzy z zagranicy, w tym 700 z Ukrainy, rozpoczęło już pracę w Polsce dzięki uproszczone procedurze

1400 lekarzy z zagranicy skorzystało już z uproszonej procedury i rozpoczęło pracę w Polsce - poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski dodając, że ponad połowę stanowią medycy z Ukrainy.

Na piątkowej konferencji prasowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu szef MZ pytany był, ilu obywateli Ukrainy rozpoczęło już pracę w sektorze służby zdrowia w Polsce.

Jak podkreślił, właśnie zostały uproszczone procedury, które mają na celu umożliwienie lekarzom, pielęgniarkom oraz osobom o innym wykształceniu medycznym podjęcia pracy w Polsce. "Mniej więcej od roku mamy nieco uproszczoną procedurę, związaną oczywiście z covidem, teraz ta procedura jeszcze bardziej została uproszczona i w tej chwili, według najnowszych danych, mamy blisko 1400 lekarzy spoza Polski, z czego ponad 700 jest z Ukrainy" - przekazał minister.

W jego ocenie, jest to realne wsparcie polskiego systemu zdrowia. "Oczywiście jesteśmy otwarci, mamy stronę internetową w języku ukraińskim, rozsyłaliśmy też SMS-y, zapraszamy wszystkich lekarzy z Ukrainy do tego, żeby bardzo szybko uzyskać pozwolenie czy prawo wykonywania zawodu, które jest wydawane przez ministra" - powiedział.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że od 24 lutego, czyli od momentu agresji Rosji na Ukrainę ministerstwo zdrowia wydało już ponad 60 decyzji dla lekarzy z Ukrainy.

Szef MZ podkreślił też, że ministerstwo cały czas monitoruje, w jakim stopniu pacjenci pochodzący z Ukrainy obciążają system opieki zdrowotnej. "NFZ prowadzi ten monitoring i co najmniej dwa razy w tygodniu weryfikujemy dane. W tej chwili w szpitalach w Polsce przebywa około 2 tys. Ukraińców, z czego ponad połowa to są dzieci i ta sytuacja, z punktu widzenia działania systemu, nie stanowi na razie problemu, nie widać takiego napływu pacjentów do systemu opieki zdrowotnej" - stwierdził Niedzielski.