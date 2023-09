Minister zdrowia: 576 mln zł z Funduszu Medycznego na potrzeby dzieci z dwóch instytutów

Z Funduszu Medycznego przekazane zostanie 295 mln zł dla Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, 281 mln zł trafi zaś do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; w sumie to 576 mln zł - poinformowała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Szefowa resortu zdrowia przypomniała, że Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy przy współpracy z rządem Mateusza Morawieckiego.

"Fundusz Medyczny w ciągu 10 lat przekaże kwotę 40 mld zł na potrzeby ochrony zdrowia. Z tego funduszu został wyodrębniony subfundusz inwestycji strategicznych, wynoszący ponad 3 mld zł, które trafią do bezpośrednio na potrzeby pediatrii w 14 dużych ośrodkach w kraju" - wskazała Sójka.

Subfundusz, jak kontynuowała, zasila projekty - duże, kompleksowe, interdyscyplinarne zadania służące dzieciom.

Minister podała, że 295 mln zł trafi do Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", zaś 281 mln zł do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

"W sumie to 576 mln zł, które trafią na potrzeby najmłodszych" - wskazała.

