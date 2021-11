Minister zdrowia: do 20 grudnia będzie 31,5 tysiąca łóżek covidowych

Do końca listopada liczba łóżek covidowych wzrośnie do 26 tysięcy, a w perspektywie 20 grudnia chcemy dojść do poziomu 31,5 tysiąca łóżek covidowych - zapowiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski na środowej konferencji prasowej poinformował, że obecnie dostępnych jest ok. 24 tysiące łóżek, w tym 2200 respiratorowych.

Jak wyjaśnił, do końca listopada resort w porozumieniu z wojewodami chce zwiększyć bazę łóżkową do 26 tysięcy. "To odpowiada naszym prognozom zapotrzebowania na łóżka, które opracowujemy w Ministerstwie Zdrowia" - dodał.

"W perspektywie 20 grudnia, i to jest bardzo ważne zabezpieczenie, chcemy dojść do poziomu 31,5 tysiąca łóżek" - zapowiedział ponadto minister zdrowia.

Niedzielski zaznaczył, że jeśli zakażenia będą dalej rosły, podjęte zostaną dodatkowe decyzje, aby infrastruktura nie była nadmiernie obciążona. "Jeżeli będziemy mieli do czynienia ze spadkiem tych zakażeń, to, oczywiście, będziemy w stanie poradzić sobie z tą falą w sposób mniej dolegliwy" - powiedział.

Szef MZ wyjaśnił też, że obecnie działają 22 szpitale tymczasowe. Trzy szpitale, w Łodzi, w Ciechocinku i w Gdańsku, jeszcze nie zostały uruchomione. Jak mówił Niedzielski, w tych trzech województwach w ocenie wojewodów i MZ sytuacja epidemiczna "nie upoważnia do uruchamiania jeszcze tych szpitali".

Według środowych danych resortu zdrowia w szpitalach przebywa 18 707 pacjentów z COVID-19, z czego 1613 chorych podłączonych jest do respiratorów. Tydzień temu, 17 listopada, w szpitalach było 15 316 chorych z COVID-19, w tym 1326 pod respiratorami, a przed dwoma tygodniami - 11 588 osób, w tym 951 pod respiratorami.