Minister zdrowia: dostępność leków na rynku hurtowym jest zapewniona w 100 proc.

Dostępność leków na rynku hurtowym jest zapewniona w 100 proc., ale jest problem w aptekach, który dotyczy łańcucha dystrybucji – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek podczas konferencji prasowej pytany o to, jakie są działania MZ w kontekście możliwych braków leków w aptekach, odpowiedział, że zasób leków jest na bieżąco monitorowany przy wykorzystaniu specjalnego systemu. Zaznaczył, że odbywa się to na poziomie rynku hurtowego i detalicznego, czyli aptek. "Cały czas zespół pracuje i identyfikuje ewentualne braki" - dodał.

"Widzimy bardzo wyraźnie, że dostępność na rynku hurtowym jest zapewniona w 100 procentach, ale jest problem w detalu (aptekach - PAP), czyli mamy problem, który dotyczy również łańcucha dystrybucji" - oświadczył.

Niedzielski zapewnił, że zarówno w przypadku antybiotyków, jak i leków przeciwwirusowych ich zapas jest zabezpieczony na najbliższe 2-3 miesiące.

"Rozmawialiśmy jeszcze z producentami tych substancji (...) i otrzymujemy zapewnienie, że sytuacja jest pod kontrolą, mamy mieć m.in. zwiększone dostawy jednego z antybiotyków" - powiedział.