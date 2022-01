Minister zdrowia: mamy w kraju 112 przypadków zakażeń wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2

Liczba wykrytych w Polsce mutacji omikronu to 112. Udział omikronu w strukturze mutacji coraz bardziej się zwiększa, choć nadal jest mały, bo rzędu trzech procent – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ zaszczepił się w piątek w jednej z warszawskich aptek dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.

"Zbliża się omikron, mamy dzisiaj informację, że w ramach sekwencjonowania genomu ta liczba wykrytych przypadków, wykrytych mutacji, przekroczyła już 100, dokładnie wynosi 112. Udział (omikronu) w strukturze mutacji coraz bardziej się zwiększa - on nadal jest mały, bo jest rzędu trzech procent, ale jednak w tych ostatnich dwóch tygodniach widzimy bardzo systematyczny wzrost udziału" - powiedział Niedzielski.

Jak dodał, "te wzrosty oznaczają, że w perspektywie miesiąca, być może dłuższej, czeka nas przyspieszenie liczby zakażeń i zachorowań".

"To bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali ten miesiąc do tego, by się przygotować. To przygotowanie to oczywiście z jednej strony cała działalność państwa związana z odnowieniem zapasów, z przygotowaniem planów (...) dotyczących zwiększenia infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na covid nawet do 60 tys. łóżek" - mówił Niedzielski.

Podkreślił, że oprócz przygotowań "na poziomie państwa" do kolejnej fali zakażeń powinien przygotowywać się każdy z nas.

"Biorąc trzecią dawkę przypominającą, która uodparnia, która przygotowuje do zderzenia z V falą i omikronem" - dodał.

"Przyspieszyliśmy możliwość wzięcia trzeciej dawki (...) i ja dzisiaj korzystam z tej możliwości i korzystam w miejscu, które od niedawna daje taką możliwość - mówię tutaj o aptece, całym systemie aptek w Polsce, który ma taką możliwość szczepienia. (...) Trwa to bardzo szybko, bez problemu" - podkreślił minister.