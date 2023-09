Minister zdrowia o ustawie geriatrycznej: dopełniamy kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi

Dzisiaj dopełniamy pełnego, kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi – powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka podczas uroczystego podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.

Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał w poniedziałek ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 lat.

"Dzisiaj dopełniamy pełnego, kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi, kolejnym doskonałym projektem dotyczącym opieki geriatrycznej" - powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka. "Często powtarzam, że wiedzy uczymy się z książek, natomiast mądrości i życia uczymy się od osób nieco od nas starszych" - dodała.

"Dzisiaj ten projekt ma za zadanie realizować kompleksową opiekę, wsparcie, takie wsparcie, które będzie stwarzało poczucie bezpieczeństwa dla osób starszych i dla ich rodzin" - zauważyła.

W ocenie minister zdrowia podpisanie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej to "kolejny krok, który będzie stwarzał lepszą lokalną dostępność i zaangażowanie środowiskowe do tego, by ta opieka była jak najbardziej skoordynowana, by była interdyscyplinarna i by wpływała na wszystkie aspekty, które są potrzebne dla seniorów, dla osób starszych, by w pełnej kompleksowości być zaopiekowanym".

"Projekty, które wymieniłam - leki dostępne bezpłatnie powyżej 65. roku życia i podpisany dziś projekt, centra 75 plus z nadzieją poszerzenia tego programu, są doskonałą propozycją do tego, by stwarzać bezpieczeństwo, by stwarzać pełną opiekę" - dodała.

